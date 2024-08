El 37% de los reclutadores creen que cambiar de empleo es negativo. Este experto de LinkedIn lo tiene claro: “No te disculpes”

En los últimos cuatro años, el mercado laboral ha dado un giro que, literalmente, ha puesto patas arriba los modelos de jornada laboral, los salarios y los roles dentro del organigrama de las empresas.

En ese contexto tan agitado, es habitual que los empleados hayan cambiado varias veces de empleo buscando mejoras salariales, flexibilidad laboral y, por qué no, incluso se ha permitido dar un paso al lado y tomar distancia tomándose un año sabático.

Cambiar de empleo no está bien visto

Pese a que en el contexto económico actual cambiar de empleo con cierta frecuencia es algo habitual, todavía es una práctica que no está bien vista por los reclutadores, que ven a estos candidatos como personas poco comprometidas con los proyectos.

Según el estudio The Future of Recruiting 2024 publicado por LinkedIn, el 54% de los reclutadores busca candidatos comprometidos con el aprendizaje continuo y la mejora de sus habilidades, por encima de la titulación académica. El 48% de los encuestados prefiere candidatos que puedan incorporarse rápidamente, y el 40% valora a quienes estén dispuestos a trabajar a tiempo completo en la oficina.

Esa tendencia indica que lo que buscan estos reclutadores son empleados versátiles que puedan evolucionar en su carrera formándose dentro de la compañía. Eso nos lleva al siguiente punto: el 37% dijo que ver a un candidato que cambia de trabajo con frecuencia podría desincentivar su contratación. Tiene su lógica. Si buscas a alguien a quien formar internamente, lo normal es querer conservar esa inversión en formación que hace la empresa durante muchos años.

Casi el 34% de los reclutadores encuestados opinaban que esos cambios de empleo frecuentes también podrían ser indicativo de una carrera laboral inconsistente, y podrían perder el interés en ese candidato.

Cómo abordar un currículum inconsistente

Sin embargo, como ya hemos contado anteriormente, tener un currículum con lagunas que refleja distintos cambios de empleo no tiene por qué ser negativo si se explica de forma clara y lógica.

Como señala Drew McCaskill, experto en carreras de LinkedIn a CNBC, "necesitas tener una explicación de por qué has seguido esa trayectoria". El experto explica que es común tener varios trabajos en distintos sectores a lo largo de una carrera, sobre todo al inicio de la carrera profesional, donde las oportunidades no abundan.

Tal vez surgieron oportunidades en sectores distintos o tuviste que dejar un trabajo para cuidar a un familiar durante la pandemia. Dado el contexto económico de los últimos años, es más que probable que esos cambios de empleo se deban a motivos ajenos por causas económicas de la empresa. En realidad, lo importante es ofrecer una narrativa coherente que conecte todas estas experiencias.

Destinar un apartado de resumen en tu currículum es una idea para explicar qué te han aportado esas experiencias laborales para convertirte en el candidato que eres en la actualidad.

No te disculpes por tus decisiones laborales

McCaskill sugiere que, si has tenido un período de inactividad laboral o distintos empleos, debes explicar claramente la razón: "ya sea que cuidaste a un familiar, te concediste un descanso por salud mental o cualquier otra circunstancia, es fundamental que no te disculpes por ello. Solo explícalo de una forma razonable".

"Las brechas profesionales no tienen el mismo impacto negativo que habrían tenido hace cinco años", asegura el experto. Si tu trayectoria incluye saltos entre distintas industrias o períodos cortos en diversos puestos, dale la vuelta presentándolo como una fortaleza en lugar de una debilidad.

"Esto es lo que obtuve de cada una de esas experiencias que me hace realmente bueno para este puesto ahora. Explicarlo como si fuera una ventaja", aconseja el experto. Sea cual sea el "relato", McCaskill recomienda no dar una razón para pensar que has hecho algo malo o que el cambio ha sido por motivos negativos: "No te disculpes por ello".

