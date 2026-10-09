Siempre se culpa injustamente a Egipto, Italia y Turquía de la cantidad de plástico que tiene el Mediterráneo

El mar Mediterráneo se ha convertido en un auténtico vertedero de plásticos, y una vez más los humanos somos los responsables de esto. Aquí hay varios posibles culpables, puesto que son muchos los países que tienen un contacto directo con este mar y esto es precisamente lo que los datos tratan de dilucidar.

Lo que se sabe. El dato más repetido a raíz de esta contaminación proviene del informe de la UICN publicado en 2020 y que muchos medios han utilizado para poder señalar a Egipto, Italia y Turquía como los grandes y casi exclusivos culpables del problema. Pero si comenzamos a indagar en los temas no hay que responsabilizar tanto a estos países.

Los datos apuntan a que anualmente vertemos hasta 229.000 toneladas de plástico a nuestro mar, pero con un margen de error amplio y que oscila entre 150.000 y 610.000 toneladas. Pero al final, con lo que nos quedamos es que vertemos una cantidad vertiginosa de plásticos a nuestro mar.

Por países, encontramos que Egipto tira 74.031 toneladas al año, Italia 34.309 toneladas y Turquía 23.966 toneladas. Estos tres países suman algo menos del 58% del total, lo cual dista de ser una mayoría aplastante. Y es que aquí el secreto puede estar en ordenar a los países que más plástico tiran en relación a su población y aquí los mayores emisores pasan a ser Montenegro (con 8,7 kg/año por habitante), seguidos de Albania, Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte.

Hay más estudios. Además de estos datos, podemos encontrar otras publicaciones interesantes que nos dan una mayor perspectiva de cómo está nuestro mar. Y aquí un trabajo de la Universidad de Cádiz basado en datos de campo reales situúa que hay hasta 3.000 toneladas de plástico flotando sobre el Mediterráneo.

También tenemos el modelo de Kaandorp que está basado en mediciones empíricas y que estimó que en el año 2015 entraron entre 2.100 y 3.400 toneladas de plástico flotantes. De este material, entre el 49% y el 63% acabó en las costas, mientras que entre el 37% y el 51% se hundió en el fondo marino.

Nos lo devuelven. Un dato especialmente importante a la hora de diseñar las políticas públicas es que la contaminación costera de cada país mediterráneo procede, sobre todo, de sus propias fuentes terrestres. Una de las zonas más llamativas está en la costa catalana, donde se recibe una gran cantidad de plástico.

Microplásticos. Que haya plásticos en el mar no es una buena noticia, puesto que la fauna puede terminar ingiriéndolos, y los datos de la UICN apuntan a tasas de ingestión del 47% en las sardinas, un 14% en las anchoas y un 57% en la boga. Y aunque esto pueda alarmar mucho a cualquiera, ahora mismo hay muchas preguntas sobre el efecto que esto tiene sobre el ser humano porque ahora mismo no hay estudios al respecto.

Imágenes | Ron Lach

En Xataka | La inmensa "mancha" de plásticos del Pacífico no viene de las pajitas o de las bolsas de supermercados: tiene otro culpable