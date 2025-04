Sabíamos que la Semana Santa iba a ser complicada. Lo que no sabíamos es que una masa polar iba a complicarla aún más

Que la Semana Santa iba a ser complicada, ya lo sabíamos. Lo que no sospechábamos es que, aprovechando la ausencia de altas presiones, se iban a colar sobre la Península toda una serie de masas polares que no solo van a borrar todo rastro de la borrasca Olivier, sino que van a derrumbar las temperturas del país.

Lo que viene de Groenlandia. Como explicaba Victor Gonzalez, en las próximas horas "una lengua de aire muy frío en capas medias-altas se descolgará desde las inmediaciones de Groenlandia" y "provocará un brusco cambio de tiempo".

Es lógico, la borrasca que ahora nos afectaba (Olivier) venía de Canarias con una advección de aire del sur que contribuía a suavizar las temperaturas. La masa polar va a desplazar la borrasca (que aún así dejará chubascos y tormentas) y va a tumbar los termómetros.

Entonces, ¿Qué podemos esperar de la Semana Santa? AEMET acaba de publicar una actualización sobre el tiempo de la semana que empieza.

Lunes 14: Los modelos esperan precipitaciones (localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta) en Galicia que "se irán extendiendo por el resto de la vertiente atlántica de forma débil o moderada". En el Mediterráneo es probable que nos encontremos con chubascos tormentosos intensos y rachas de viento. Además, las temperaturas caerán en todo el país (salvo en el Cantábrico, donde ascenderán).

Martes 15 y miércoles 16: Las lluvias de la fachada Atlántica era un frente que precedía la entrada de una masa polar que derrumbará las temperaturas. La cota de nieve, de hecho, se quedará entre 900 y 1.200 en buena parte del noroeste. Se espera lluvia generalizada en gran parte del país.

Jueves 17 y sábado 19: Para finales de la semana, la situación tenderá a estabilizarse. Sin embargo, todo parece indicar que empezará a entrar una nueva borrasca por Galicia y poco a poco se irá extendiendo por el tercio noroccidental de la Península.

Domingo 20 y lunes 21: Aunque la incertidumbre es elevada, es "probable que continúan las precipitaciones en toda la zona norte de la Península, en Baleares y en parte de la mitad este. No se descarta que algunos de estos chubascos puedan ser muy intensos.

¿No hay cambios en el horizonte? La verdad es que no. La circulación atmosférica no da muestras de grandes cambios y eso no solo nos garantiza unos días inusualmente frescos, sino que hace probable que sigan llegando frentes y borrascas.

No está de más recordar que la previsión mensual del SEAS5 del ECMWF apuesta "por un mes de abril extremadamente lluvioso en el cuadrante suroeste y zona centro peninsular, con anomalías húmedas de hasta 50 l/m2 respecto a la media en Andalucía occidental, Sierra de Gredos y de forma local en la Comunidad de Madrid".

Es decir, que aunque no está claro qué va a pasar, más vale que nos acostumbremos a las lluvias. La primavera sigue retrasándose.

