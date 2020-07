No es sangre, ni sirope de fresa: son los Alpes italianos tiñéndose sorprendentemente de rosa

"Como la nieve rosa en los picos / cuando sale el sol". Así cerraba uno de sus poemas el escritor catalán Joan Salvat-Papasseit y, si os tengo que ser sincero, nunca he entendido bien qué es lo que quería decir. Siempre he imaginado que debía ser un efecto del amanecer sobre el Pirineo o una imagen alegórica, pero esta semana he empezado a temer que fuera otra cosa.

Y es que, en los últimos tiempos, varios glaciales de los Alpes italianos han empezado a teñirse de rosa, cada vas. No es algo habitual y, aunque muchos medios lo han calificado de misterio, la incógnita no está en el color (producido, casi con toda seguridad, por un alga groenlandesa) sino en cómo se las ha apañado para llegar hasta allí.

Scientists are investigating why snow on this Italian glacier has mysteriously turned pink — and they believe it's likely caused by a type of algae that accelerates the effects of climate change. pic.twitter.com/i7f4CLUkPi