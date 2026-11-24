En 1997, cuando los investigadores analizaron el interior del sarcófago de la central nuclear de Chernóbil, encontraron creciendo en las paredes de la Unidad 4 un auténtico ecosistema biológico. En total identificaron 37 especies de hongos pertenecientes a 19 géneros distintos, con especímenes como Cladosporium sphaerospermum y Penicillium hirsutum. Y lógicamente, ver vida en una zona donde no debería existir es algo llamativo a cualquier nivel.

El secreto. Para entender cómo podía prosperar la vida en ese reactor radioactivo, los investigadores tomaron muestras y vieron que un pigmento oscuro que le servía de escudo era la clave de todo esto. Y no era ni más ni menos que la melanina.

Ahora, casi tres décadas después, aquel hallazgo ha servido de inspiración para crear materiales capaces de neutralizar algunas de las sustancias más peligrosas creadas por el ser humano, desde pesticidas agrícolas hasta agentes nerviosos como el gas sarín que se puede usar en una guerra química.

El pigmento que sobrevive a la radiación. Los hongos hallados en Chernóbil producen un tipo específico de melanina llamada alomelanina. Pero a diferencia de la eumelanina humana, la alomelanina carece de nitrógeno y posee una estructura química intrínsecamente microporosa que le permite actuar como una esponja molecular.

A partir de aquí, en 2021, un equipo de investigadores vio que se podía fabricar esta alomelanina en los laboratorios con una superficie interna extraordinaria que alcanzaba los 860 metros por gramo. Aplicada como recubrimiento sobre tejidos, esta "esponja" lograba bloquear el paso de sustancias que simulaban ser gases nerviosos. El problema era que atrapar el tóxico es solo la mitad del trabajo, puesto que el material seguía a reteniendo a una sustancia potencialmente mortal.

A destruir. El nuevo avance que se ha conseguido logra resolver este gran problema, puesto que han convertido este filtro en un catalizador activo. Para lograrlo, solo tuvieron que combinar la alomelanina sintética con clústeres de zirconio, que es un metal que degrada los agentes químicos.

El resultado es una melanina que cuenta con microporos para atrapar las moléculas tóxicas para el ser humano, y también tiene unos nodos de zirconio que rompen los enlaces químicos del compuesto mediante hidrólisis, transformándolo en subproductos menos peligrosos.

Muy importante. Aunque la protección frente a las armas químicas es la aplicación más evidente que se le puede ver al integrarlo en mascarillas o uniformes, el impacto más cotidiano apunta al sector agrícola. En este caso, los organofosforados siguen siendo la base de numerosos pesticidas industriales que contaminan suelos y acuíferos.

Es por ello que contar con un material barato, estable y reutilizable que degrade estos compuestos sin requerir condiciones extremas abre la puerta a sistemas de filtración de agua mucho más eficaces que el carbón activo tradicional.

Imágenes | Wassily Kandark

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