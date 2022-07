La Filomena del verano: lo peor de la ola de calor llega ahora y las temperaturas superarán los 45 grados

Los expertos lo venían avisando y, al final, se han cumplido las predicciones: los termómetros en la península están completamente desbocados. Y, no obstante, como dicen desde la AEMET, "esta primera parte de la ola de calor es bastante normal". Hasta ahora, este repunte de las temperaturas no deja de ser muy parecido a las olas que solemos tener a estas alturas del año. El problema es que la situación no se va a quedar así.

Ahora es turno de lo "excepcional". Concretamente, a partir del miércoles. Ese día, una masa de aire extremadamente cálida para las fechas en las que estamos quedará encajonada justo encima de la península ibérica y el suroeste de Francia. Ese encajonamiento entre dos zonas de bajas presiones (una en el atlántico y otra sobre la península de los Balcanes) haya que la dorsal no pueda moverse demasiado y, como consecuencia, que el "horno ibérico" empiece a rendir al 100%.

"La Filomena de las altas temperaturas". Ya sabemos que la estabilidad atmosférica en esta época del año convierte a la Península en una máquina de producir calor: pero es que, a las horas de sol y la falta de viento, tenemos que sumar las altas temperaturas que ya trae la masa de aire por sí misma. En resumen, como dice Meteoiberia, cada vez es más probable que nos encontremos ante "la Filomena de las altas temperaturas". Es decir, una de los eventos de calor más extremos que hemos visto para esta época del año.

¿Cuánto durará? Lo cierto es que aún no lo sabemos. Lo más probable es que los picos de temperatura se den el miércoles y el jueves, pero lo cierto es que todo va a depender del comportamiento de la DANA del Atlántico. Como hemos explicado en otras ocasiones, estas dorsales anticiclónicas son el punto donde "se tocan" dos regiones de bajas presiones.

Si la DANA atlántica se acerca a la península lo suficiente, la dorsal se vería desplazada y las temperaturas mejorarían mucho. Pero si la borrasca se mantiene a una distancia prudencial de las costas de Portugal, el encajonamiento puede alargarse muchos días (y, con él, las altas temperaturas).

Una de las semanas más duras del año. El resultado actual son unas previsiones que generan mucha preocupación. Tanto las imágenes de Copernico como los mapas de la AEMET, dibujan una semana con temperaturas por encima de los 45 grados en muchas partes del país. De hecho, ya hay 14 comunidades en alerta por altas temperaturas. Ahora mismo, nadie duda que vamos de cabeza a una de las semanas más duras de lo que llevamos de año.

No debemos engañarnos: 45 grados ya es una temperatura bastante excepcional en casi cualquier punto de España. Tanto es así que no sería raro que llegáramos a superar la mayor temperatura registrada hasta la fecha en el país, los 47,4 grados que alcanzó Montoro (Córdoba) el 14 de agosto de 2021.

¿Qué podemos hacer? Poco, en realidad. Ante esta situación nos queda recordar que el calor puede causar perjuicios a nuestra salud, sí; pero también va a afectar a nuestra calidad de vida. Es momento de tomar algunas precauciones: desde hidratarnos bien o evitar la calle en las horas más calurosas del día a reorganizar nuestra actividad física para adaptarnos a la ola de calor.