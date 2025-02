El Ártico está viviendo una situación muy anómala: temperaturas sobre cero en pleno invierno y una anomalía térmica de 30º

Hemos oído ya que el cambio climático está calentando la atmósfera terrestre de forma progresiva, pero el clima global es complejo y no todas las zonas se calientan al mismo ritmo y algunas no lo hacen en absoluto. Este no es el caso del Ártico, una de las regiones globales que más calor están acumulando en los últimos años.

30º. La situación actual del océano polar es quizás paradigmática ya que se encuentra atravesando una suerte de ola de calor. Las temperaturas en el área rondan los 30º por encima de lo que sería habitual en estas fechas, lo que las sitúa incluso por encima del punto de congelación.

Esto pone en riesgo la recuperación invernal de los niveles de hielo en el Ártico, niveles actualmente mucho más bajos de lo habitual para estas fechas, lo que podría implicar avances en el deshielo de la región.

Flujo de calor. A finales de enero los modelos meteorológicos comenzaban a atisbar el curioso fenómeno: un flujo de calor que alcanzaría el Ártico durante los primeros días de febrero. Ahora las observaciones van confirmando esta entrada de calor en la región polar, lo que ya ha llamado la atención de muchos.

Qué está pasando. Según detalla la página especializada Arctic News, una enorme cantidad de calor se acumulaba a finales del mes pasado en el Atlántico Norte y su superficie. Calor que comenzó a desplazarse hacia el norte empujada tanto por los vientos como por las corrientes oceánicas.

La situación corriente en chorro polar también podría estar detrás de esta intrusión de aire cálido en el Ártico. Generalmente, esta corriente ejerce de barrera entre las masas de aire frío polar y el aire en latitudes templadas. Durante las últimas semanas esta corriente se ha debilitado y ondulado, permitiendo así el intercambio de aire entre las regiones.

La pérdida del volumen de hielo en el Ártico también podría estar desempeñando un papel importante. La propia capa de hielo Ártica ejerce, en condiciones convencionales, de barrera ante la posible intrusión de masas de aire cálido, absorbiendo este calor. La progresiva reducción de esta capa de hielo implica por tanto intrusiones cada vez mayores en la región polar.

No solo el deshielo. La mala noticia es que esta situación no solo afecta al hielo oceánico, sino que la anomalía calurosa se extiende a parte de Groenlandia y los archipiélagos del norte de Canadá, lo que implica que el fenómeno puede afectar también al hielo continental. Pero ese no es el único problema.

El aumento de las temperaturas en la región está posiblemente vinculado, como explicábamos, a la pérdida de fuerza y deformación de la corriente en chorro polar. Esta deformación no solo ha permitido la intrusión de aire cálido en la región ártica sino también la llegada del aire polar a latitudes más bajas.

Esto a su vez ha derivado en olas de frío como la que veíamos en enero en buena parte de Norteamérica, ola de frío que dejó singulares estampas invernales incluso en el sur de los Estados Unidos.

En Xataka | Durante miles de años, el Ártico ha sido el gran almacén de CO2 del planeta. Eso acaba de cambiar

Imagen | ECMWF