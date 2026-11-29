Corría el año 1913 cuando en la provincia argentina de San Luis tuvieron una idea para generar ingresos extra a las familias rurales: criar gusanos de seda. Así que la Dirección General de Enseñanza Agrícola envió dos onzas de "semillas" de gusano (unos 57 gramos) desde Córdoba para que un agrónomo las repartiera por allí. La por aquel entonces innovadora idea era replicar el ejemplo de países europeos donde la sericultura se había consolidado, como por ejemplo en Como, en Italia.

Antes de nada, un inciso: puede que se te haya torcido el morro con lo de semillas, pero es que en sericultura se llama así a los huevos del insecto.

Ya tenemos los huevos. Un artículo del Diario La Reforma de 1914 recoge esta iniciativa. El agrónomo en cuestión era Emilio Ferreira que, convencido del potencial de este proyecto, lo difundió por medios locales y consiguió que varios productores se sumaran. Sobre el papel, en teoría parecía fácil: bastaba con recibir los huevos, criar las larvas durante algunas semanas y a recolectar los capullos. En teoría.

Faltaba lo más esencial. Porque el proceso de cría de los gusanos de seda requiere además contar con la temperatura adecuada, un entorno bastante limpio y suministro abundante de hojas frescas. Vaya por delante que los primeros resultados fueron prometedores: los gusanos se desarrollaron bien e incluso algunos capullos rondaron los tres gramos de peso.

Pero hubo un problema que a nadie se le había ocurrido: faltaba su principal fuente de alimento. Había escasez de hojas de morera, indispensable para la cría. Como detalla el ingeniero agrónomo especializado en desarrollo rural y sericultura Francisco Pescio, almacenarlas no es una opción: en cuanto se marchitan un poco, ya no las comen.

Solo quedaron pequeños productores. De hecho y aunque es una especie introducida (con fines económicos), nunca pudo convertirse en una plaga (luego descubriremos por qué) ni la industria asociada proliferó allí precisamente por la escasez de su alimento básico. De hecho, hoy sabemos que para que haya éxito es requisito indispensable que el desarrollo de la industria vaya de la mano de la producción de plantas de morera. La buena noticia es que aunque ambas especies son originarias de China, pero ya es habitual encontrarlas en otras latitudes.

Aunque el experimento de San Luis no salió demasiado bien, en Argentina el intento de establecer esta industria viene de mucho antes, de la época colonial: hacia 1760, de la mano del naturalista gaditano Ramón María Termeyer, detalla el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Facultad de economía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy todavía resisten pequeños productores en varias provincias, entre ellas Misiones, Corrientes, La Pampa, Buenos Aires, Salta y Jujuy. Un dato: el límite geográfico de la presencia de la morera está en Buenos Aires.

La receta del gusano de seda. El gusano de seda Bombyx mori se domesticó hace más de 5.000 años a partir de la polilla silvestre china Bombyx mandarina y el proceso de selección humana la volvió completamente dependiente de las personas. Las polillas adultas no pueden volar, una decisión deliberada en el proceso de domesticación porque de este modo se permite controlar la reproducción. De hecho, sus alas están prácticamente atrofiadas.

El proceso de producción de seda a partir de gusanos requiere un cuidado intensivo en pocas semanas: se trabaja en bandejas y tras 30 o 40 días se obtienen unos 25 kg de capullo fresco, lo que requiere unos 20 metros cuadrados para la cría y 300 metros cuadrados de morera de alta densidad. La cría se limita a los periodos de primavera - verano.

En Xataka | Tras 110 años extinto en una parte de Argentina, un viaje de 3.200 kilómetros ha traído de vuelta al guanaco

En Xataka | En la década de 1950, Argentina liberó faisanes asiáticos en una isla de la Patagonia: hoy dominan sus bosques y preocupan a los científicos

Portada | Jackie Best