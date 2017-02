Dubai anuncia la llegada de los drones-taxi en julio, pero aún no los hemos visto volar con personas

Dubai parece ser el destino de los transportes futuristas por excelencia. Además de ser el primer destino que eligieron los de Hyperloop One, ahora la ciudad espera también que un dron autónomo para pasajeros empiece a operar allí.

Se trata de EHang 184, un dron de ocho hélices ideado para el transporte individual que funcionaría al estilo de un taxi, acudiendo a la llamada del cliente que lo solicitaría vía app. Todo pinta bastante ideal, imaginando incluso una pequeña flota de estos drones que nos recogerían y nos llevarían hasta a 50 kilómetros, pero echamos en falta algo: una demostración de que lo hacen.

Un lugar, Dubai, y un mes, julio

El anuncio del acuerdo y los planes de ver funcionar este transporte lo emitía Mattar al-Tayer, jefe de la Agencia de Transportes de Dubai aprovechando el World Government Summit para asegurar por su parte que habrá vuelos regulares y que no se trata sólo de un modelo, sino que ya han experimentado con él en Dubai. También daba la fecha aproximada para verlo: el próximo mes de julio.

Lo que de momento sabemos es que volar, vuela. El EHang 184 hizo su vuelo de debut ya en los cielos de la ciudad y lo vemos en unos vídeos de presentación en el que muestran algunos tests y lo que sería un ejemplo de transporte en el que el dron acude a la solicitud del usuario (vía móvil).

Es un transporte individual que permite llevar una pieza pequeña de equipaje y soporta hasta 100 kilogramos de peso, cuya batería tiene una duración aproximada de 30 minutos y capaz de realizar vuelos de hasta 50 kilómetros de distancia y 160 kilómetros por hora, según las especificaciones. Eso sí, en los vuelos que hemos visto en el vídeo no hay pasajero dentro, tanto en los de promoción de antes como en el que sale en este informativo.

La información justa

Según comenta el responsable, desde la Agencia de Transportes de Dubai comunican que el dron ha sido examinado por las autoridades en aviación de la ciudad, pero no ha respondido a más preguntas sobre este asunto. Desde EHang tampoco se han manifestado al respecto, y Al-Tayer no ha dado más detalles más allá de esta fecha y de comentar que el dron no superaría los 100 km/h aunque pueda, sin saber si la idea es que haya sólo uno o que haya varios.

El objetivo que tienen en Dubai concretamente es que el 25% de los viajes que se realicen en la ciudad sean llevados a cabo por vehículos autónomos al llegar a 2030. En ese plazo lo que deberíamos ver son estos drones según el acuerdo, a falta de saber fechas para el de Hyperloop One, así que en unos meses comprobaremos si EHang efectivamente es un proyecto maduro y realista más allá de las afirmaciones de las partes interesadas.

