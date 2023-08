Dyson Gen5 Detect, análisis: su láser convierte la limpieza doméstica en un adictivo placer

En la época de las aspiradoras robot, que han conquistado muchísimos hogares por su comodidad, uno puede preguntarse por qué recurrir a una aspiradora escoba, pero hay muchos motivos para decantarse por una. Por vivir en una casa de espacios reducidos con obstáculos como mesas, sillas o muebles bajos, que limitan mucho el área disponible para el robot, o porque alguien desea sentir mayor control sobre la limpieza de las superficies.

Pero sobre todo, por el legado de la Dyson V10. Aquel modelo, presentado en 2018, fue un salto hacia adelante tan grande, especialmente en potencia (151 vatios de aire de succión —aW—), que tuvo consecuencias permanentes: desde entonces, Dyson dejó de fabricar aspiradoras con cable. Lo inalámbrico había dado un salto lo suficientemente bueno. Desde hace muchas lunas, "inalámbrico" ya no significa necesariamente "flojo" ni "batería paupérrima".

La Dyson Gen5 Detect que acaba de lanzarse (se pondrá a la venta en pocos días) tiene una potencia de succión casi un 75% superior a la de aquella V10, 262 aW; y una batería que supera la hora de autonomía. La hemos probado, y definitivamente sigue habiendo motivos para escoger una aspiradora escoba. Incluso a este precio.

Ficha técnica de la Dyson Gen5 Detect



Dyson Gen5 Detect Dimensiones y peso 116 x 25 x 24 cm / 3,5 kg Potencia del motor 262 aW Capacidad del depósito 770 mililitros autonomía declarada 70 minutos tiempo de carga 4 horas 30 minutos ruido máximo 76 decibelios pantalla Sí, LCD componentes externos Aspiradora escoba, cabezal Fluffy Optic, cabezal digital motorbar, minicepillo motorizado, cepillo 2 en 1, minicepillo integrado, base de pared, cargador. otros Filtro HEPA, haz de láser verde. precio 999 euros

Puro diseño Dyson

Ninguna sorpresa en el diseño viniendo de Dyson. Una línea continuista respecto a modelos anteriores como la V15, combinando elementos en gris con colores mucho más vivos, como el rojo intenso que ubica los botones accionables, el violeta del tubo o el turquesa de la cabeza.

Más allá del aspecto visual, hay dos puntos clave en el diseño industrial de este aspirador. Por un lado, el gatillo se despide y deja paso a un botón, lo cual puede dar menos sensación de control, pero merece mucho la pena. Un salto necesario en un producto destinado a usarse durante muchos minutos seguidos, no solo unos segundos. También permite cambiar la aspiradora de mano sin que deje de aspirar. Ahora la pantalla de la cabeza viene acompañada de dos botones: el tradicional para cambiar de modo, y el de encendido y apagado que reemplaza al gatillo.

Este botón entre la empuñadura y el tubo permite ajustar la altitud de este último, pero también sacar el minicepillo para convertirla en una aspiradora de mano. Imagen: Xataka.

Por otro lado, la mayor parte del peso del aspirador se concentra en torno a la empuñadura, que aloja motor y, sobre todo, batería, dando la sensación de que la pesadez está cerca de nuestra mano, no lejos, lo cual se agradece a la hora de manejarlo, sobre todo al pasar a usarlo como aspiradora de mano. La batería, por cierto, es extraíble, útil para reemplazarla el día que la degradación la haga menos funcional o para alternar entre dos si nuestra casa es tan grande que no es suficiente con una.

Eso sí, pese a esa distribución de peso, quizás sea algo complicada de manejar para las personas con poca fuerza o de complexión menor, sobre todo a la hora de ir cambiando cepillos o al pasar a usarla en alto. Nada dramático, pero no está de más tenerlo en cuenta. Pesa tres kilos y medio, medio más que la V15.

Luego están elementos que son santo y seña de la marca, como el depósito transparente sin bolsa, que hace más fácil controlar el nivel de suciedad acumulada, y por qué no decirlo, más placentero ir viendo cómo la porquería va pasando del suelo al compartimento. O el haz de láser verde que vimos debutar hace un par de años y del que hablaremos después. Porque tiene miga.

Potencias y autonomías

Una de las obsesiones de Dyson es hacer evolucionar sus motores, para que sean cada vez más pequeños, potentes y eficientes. Sin esa evolución no tendríamos el catálogo actual, y el motor que incluye la Gen5 Detect, el Hyperdymium de quinta generación (de ahí el nombre de este modelo) gira a hasta 135.000 revoluciones por minuto, nueve veces más rápido que un motor de Formula 1. Este motor pone la potencia para la conocida tecnología ciclónica de la marca, que genera hasta 100.000 G de fuerza para capturar la suciedad y mantenerla alejada del flujo de aire.

Esa potencia máxima solo la alcanza cuando activamos el modo más potente de los que ofrece, en los que adjuntamos el tiempo de uso que hemos logrado con cada uno:

Eco : potencia baja para prolongar la duración de la batería (unos 70 minutos de autonomía).

: potencia baja para prolongar la duración de la batería (unos 70 minutos de autonomía). Auto : mantiene la potencia baja por defecto pero la combina con potencias superiores si detecta un mayor volumen de suciedad (unos 45 minutos de autonomía).

: mantiene la potencia baja por defecto pero la combina con potencias superiores si detecta un mayor volumen de suciedad (unos 45 minutos de autonomía). Boost: máxima potencia constante (unos 7 minutos de autonomía).

Lo más cómodo sin duda es el modo automático, que se va encargando de regular la potencia y solo aumentarla cuando es necesario. Sus 40 minutos de autonomía aproximada suelen ser más que suficientes para la mayoría de los hogares. El modo Eco parece más reservado a mantenimientos simples, con el suelo ya limpiado recientemente, o para cuando necesitemos apurar al máximo la duración de la batería.

La autonomía también depende del cabezal. Por ejemplo, el Fluffy Optic incluye el haz de láser verde; y el minicepillo motorizado, del que también hablaremos más abajo, supone un consumo mayor. El cepillo pequeño, en cambio, consume menos batería.

Una vez pulsamos el botón rojo, empieza el baile.

Hace visible lo invisible

El mencionado haz de láser verde supuso una revolución hace un par de años, cuando la V15 Detect lo incorporó como novedad. Ahora se mantiene… pero mejorado, mostrando más partículas y por tanto haciéndolo más funcional.

Este haz láser es muy útil, y también un duro golpe de realidad. Útil porque revela con precisión dónde hay suciedad. Da igual que tengamos un suelo de baldosa lisa o de mármol con textura: siempre resalta cualquier obstáculo, por fino que sea. Pelo, polvo, pelusa, una trozo minúsculo de tela o hasta un ácaro que vi con mis propios ojos. Y un duro golpe de realidad porque nos evidencia que nuestra casa siempre está mucho más sucia de lo que parece. Porque el polvo nunca descansa. Y porque se ven hasta las pisadas. El láser de la Gen5 Detect nos hace visible lo invisible.

A la izquierda, una baldosa que parecía limpia viéndola con luz natural. A la derecha, la misma baldosa tras una pasada hasta la mitad con la Gen5 Detect. Imagen: Xataka.

Este suelo de parqué también parecía limpio y no se apreciaba pelusa ni capa de polvo. Hasta que llegó el láser. Imagen: Xataka.

Las pisadas también se marcan, incluso poco después de haber limpiado. Aunque solo podamos apreciarlas con el láser. Imagen: Xataka.

El láser ve lo que el ojo no. Imagen: Xataka.

Si hay que poner algún pero a este aspirador excelente, podría ser justo sobre ese láser: sale de un extremo del aspirador, y quizás hubiese sido mejor poner dos, uno a cada lado; o solo uno, pero en una posición centrada. La luz es más intensa en el lado derecho que en el izquierdo. No es un gran inconveniente, pero sí algo que quizás veamos replanteado en futuros modelos.

Al otro extremo del aspirador está la pantalla, que simplemente tiene tres funciones: indicarnos el modo de limpieza en el que estamos, darnos información como la batería durante la carga o posibles errores, como el filtro mal sellado; y un llamativo recuento de partículas en tiempo real.

El aspirador tiene un sensor piezoeléctrico que detecta y mide el polvo. Gracias a él se va ajustando la potencia en el modo automático, y gracias a él vamos viendo en pantalla barras dinámicas en función del tamaño de las partículas que va succionando.

Microscópicas (de 10 a 90 micras), como el polen o los gérmenes.

Finas (de 90 a 180 micras), como las escamas de piel muerta.

Medias (de 180 a 500 micras), como ácaros o arena.

Grandes (más de 500 micras), com migas, partículas de comida y otros elementos visibles al ojo humano.

Este juego de barras en movimiento es más una curiosidad inicial que algo que vayamos a estar mirando cada vez que aspiremos, pero también sirve como una forma de comprobar que el producto cumple su promesa, porque podemos probar por nosotros mismos que no es una función con más marketing que sustancia, sino algo real.

Cuando aspiramos partículas de tamaños más grandes (no necesariamente tan grandes como estos cereales), el modo automático aumenta la potencia de succión y las barras de la pantalla nos confirma que detecta este tamaño. Imagen: Xataka.

El cabezal Fluffy Optic (imagen superior) es el que más vamos a usar por lo satisfactorio que resulta ver la suciedad gracias al láser. Otros cabezales también tendrán su espacio, aunque reducido, sobre todo los dos pequeños.Si tenemos mascotas o solemos encontrar muchos pelos en el cuarto de baño, por ejemplo, sí agradeceremos el cabezal específico que evita los temidos enredos es un aliado incomparable para quien está acostumbrado a aspiradores de inferior calidad (y precio) y tiene que perder tiempo tijeras en mano para sacar los pelos del cepillo. Este cabezal tiene forma cónica y recuerda a un tornillo de Arquímedes: esa mecánica es la que evita las marañas mientras vamos aspirando.

El cabezal va acumulando suciedad en los bordes, pero a un ritmo sorprendentemente lento. El cepillo interior cumple su promesa: sin rastro de pelos enquistados. Imagen: Xataka.

Ese mismo cabezal visto en ángulo, donde se aprecia su diseño cónico. Imagen: Xataka.

A nivel de ruido, los 76 decibelios que menciona Dyson es su máximo, el del modo Boost, pero el resto de modos son más silenciosos. Hemos medido con un Apple Watch el nivel acústico y oscila en unos 60 decibelios en modo Eco, y en unos 65 decibelios en modo automático (potencia variable). Es lo suficientemente silenciosa como para no parecer molesta para ningún otro inquilino o vecino salvo de noche, salvo en el modo Boost, donde definitivamente será mejor idea controlar cuándo la usamos.

No hemos mencionado hasta ahora que también incluye un filtro HEPA, visible a través del plástico turquesa translúcido. Está ahí para capturar partículas de hasta 0,1 micras, algo que jamás podremos comprobar por nosotros mismos sin ayuda de un laboratorio especializado... como el que el fabricante asegura en su web.

Para personas alérgicas o sensibles a polvo y otros alérgenos, esta es una ayuda más, como los ventiladores purificadores con este mismo filtro para que el aire ambiental del hogar esté más limpio.

Mantenimiento y limpieza

Vamos de arriba a abajo. El filtro HEPA, que corona el aspirador, es extraíble y lavable en agua (harán falta 24 horas de secado hasta que volvamos a usarlo), y lo que es mejor: es la propia Gen5 Detect la que avisa de cuándo ha llegado el momento de limpiarlo, mostrándonos la indicación en su pantalla.

El depósito mantiene la hermosa tradición de ser vaciable sin necesidad de contacto. Lo ponemos sobre el cubo de basura, tiramos de la palanca roja y vamos acompañando el movimiento hacia abajo. Toda la suciedad acumulada caerá al instante, y con el movimiento ayudaremos a que no quede nada en el depósito. Podemos eliminar los restos de las paredes con un paño húmedo.

Así se vacía el depósito de la Dyson Gen5 Detect. Aunque es mejor idea hacerlo con el depósito dentro del cubo para evitar que se disperse polvo hacia el suelo. No me juzguen: lo hice así para el GIF. GIF: Xataka.

El resto no tiene mucho misterio porque entre su diseño y la potencia de succión, los cabezales apenas van a requerir mantenimiento: cuesta mucho que la suciedad se enquiste en ellos.

El cabezal Fluffy Optic, el que más hemos usado durante las pruebas, apenas se aprecia que ha sido usado, parece prácticamente nuevo. De todas formas, también es extraíble y lavable con agua, así que en el momento en que la suciedad se acumule en él, la solución será fácil.

Dyson Gen5 Detect, la opinión de Xataka

Decir que una aspiradora cuesta 999 euros es algo que cuesta digerir hasta con un poleo menta, pero si viene con el logo de Dyson detrás y el láser verde delante, la cosa empieza a suavizarse. Para quien vea en su precio una barrera infranqueable, no habrá más que hablar. A mí me vuelve loco el Tesla Model S, pero su precio simplemente no es para mí, y no me enfada su existencia.

Para quien sí pueda llegar a ver razonable un desembolso así es un aspirador, suena complicado recomendarle otra opción que no sea este arrobamiento teresiano para el hogar. Si acaso, un modelo como el Outsize si va a aspirar por superficies muy amplias, un modelo que también friegue como la Submarine, o una V15 si quiere algo similar peor pagando menos. O un robot aspirador si busca no tener que ir danzando por la casa aspirador en mano. O un modelo de Rowenta o de Roborock, por decir dos marcas, si lo que busca son opciones más baratas.

Para quien le encaje este formato y este precio, la Dyson Gen5 Detect lo tiene todo, cumple sus promesas y hace la limpieza mucho más agradable. David Trueba escribió una vez contra el verano, argumentando que hay un sutil desprecio en todo lo que lleve el apellido "de verano". Viajes, noches, lecturas, amores, bebidas... Si son "de verano" es que son de segunda. Eso lo escribió porque no supo que este aspirador se iba a poner a la venta en agosto.

La mezcla de potencia, autonomía, diseño y versatilidad hacen de ella un producto redondo sin rival en el mercado que brille tanto en todos esos aspectos. Podríamos pedirle un precio algo más cercano al de los mortales, pero para quien simplemente quiere lo mejor, sin ecuaciones para aceptar compromisos a cambio de un mejor precio, es un antes y un después.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Dyson. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

