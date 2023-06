Desde que uso un despertador solar, madrugar es (un poco) menos infernal

Odio madrugar, no me escondo. Pero más odio aún el infernal despertador agudo del iPhone (las melodías semi-orientales de buena parte de los móviles Android tampoco ayudan). Una solución intermedia fue empezar a despertarme con la vibración de mi reloj inteligente. Un método menos intrusivo, pero tampoco del todo agradable.

Todo cambió cuando me hice con un despertador solar. Suelo huir cuando alguien me dice que un producto "le cambió la vida" pero, en este caso, no tengo miedo a afirmar que este tipo de despertadores lo hace. Voy a contarte mi experiencia con este despertador solar. Yo utilizo un modelo concreto, pero Amazon está repleto de opciones.

Un gadget que hace del despertar algo menos doloroso

Las siete de la mañana, mi hora de poner el pie en el mundo real. El principal problema de los despertadores tradicionales es que nos hacen pasar de las fases más profundas del sueño al despertar. Esta es una transición bastante brusca (y completamente antinatural) que poco ayuda a completar un ciclo circadiano de forma correcta. Estamos programados para ir a dormir al anochecer y para despertar al amanecer, algo que se hace complejo con los horarios establecidos.

El principal objetivo de los despertadores solares es que, en lugar de despertar de forma brusca (pasando de una fase de sueño profundo a estar despierta) lo hagamos de forma gradual. Así, nos acercaremos más a ese despertar biológicamente programado, en el que pasamos de fases de sueño más ligero a estar despiertos. Algo mucho menos agresivo para el cuerpo y el cerebro.

¿Cómo funcionan? Por lo general, estos despertadores emiten una luz regulable en intensidad y tono. Conforme se acerca la hora de despertarse, la luz va iluminando poco a poco el dormitorio. Lo hace imitando la calidez de la luz solar, por lo que en las primeras fases la luz es más rojiza o anaranjada, pasando a ser mucho más brillante y clara en el momento de despertarnos, simulando que el sol ya está en lo más alto.

Para acompañar a esta luz, hay varios despertadores que utilizan una melodía o que simulan sonidos naturales. Este sonido solo se emite justo a la hora que hemos puesto la alarma: lo que se encarga de hacer que pasemos de una fase más profunda del sueño a una más ligera es la propia luz que emula al sol.

En mi caso particular, utilizo un Philips Wake-up Light HF3651/01. Es caro, bastante caro, pero tienes alternativas por prácticamente la mitad. Escogí este modelo porque se puede conectar al teléfono, ofreciéndome datos en tiempo real sobre la luz que hay en la habitación, temperatura, estadísticas de sueño conectadas a Salud de Apple, conexión por WiFi, radio y demás. Del mismo modo, por razones obvias, cuanto más caro sea el despertador mejores componentes tendrá.

Con el modelo que yo utilizo, he programado el despertar con sonido de pájaros. Vivo en una zona rural, por lo que estoy acostumbrado a este sonido: puedo asegurar que, es tal la calidad del despertador (tiene un efecto de sonido en 3D que recubre la habitación), que dicho sonido es prácticamente indistinguible del canto real de los pájaros.

Y, sí, puede que estés pensando "yo no me voy a despertar con el sonido de unos pájaros, necesito algo más fuerte". Puedo garantizarte que uno se despierta sí o sí, ya que empieza a sonar cada vez con mayor intensidad (acompañado de una luz muy intensa que ilumina todo el dormitorio).

Despertarme a las siete sigue siendo uno de esos actos a evitar en un futuro, pero hacerlo de esta forma ha cambiado por completo (al menos en mi caso personal) la forma de afrontar el día.

