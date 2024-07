Los robos siguen siendo la gran pesadilla de las plataformas cripto: se duplicaron en la primera mitad del 2024

Los ciberdelincuentes amasaron una fortuna con el robo de criptomonedas en la primera mitad del año. El último informe de TRM Labs señala que, al 24 de junio de 2024, los atacantes se habían hecho con el equivalente a 1.380 millones de dólares en tokens. La cifra da cuenta de un importante aumento en relación al mismo período del año pasado, donde la cantidad de dinero sustraído, al cambio en ese momento, se situaba en torno a los 657 millones de dólares.

Desde la firma de seguridad especializada en criptodelitos explican que la mayor parte del botín es producto de un pequeño número de grandes ataques, una realidad que lleva siendo constantes desde hace tiempo. En este caso, los cinco principales robos representaron el 70% de la cantidad sustraída por los ciberdelincuentes en los primeros seis meses de 2024, un porcentaje notable que tiene una víctima destacada.

Un intercambio japonés, el más perjudicado

DMM Bitcoin es mencionado por TRM Labs como el más perjudicado del período comprendido en su informe. Es que este intercambio de criptomonedas con sede en Tokio presenció como el pasado mes de mayo se le esfumaban más de 300 millones de dólares en medio de un incidente de seguridad. La firma Chainalysis calificó al episodio como el séptimo mayor ataque a plataformas de criptomonedas de la historia.

El intercambio nipón no tardó en publicar un comunicado en el que explicó que se había detectado “una fuga no autorizada” de activos. Por consecuencia, limitó el uso de su plataforma para evitar que los ciberdelincuentes pudieran seguir haciéndole daño. En cualquier caso, esto se convirtió en una pesadilla para los usuarios, que no pudieron operar normalmente, aunque sus fondos están teóricamente “garantizados”.

DMM Bitcoin, que aún se encuentra investigando las causas del incidente, prometió que sus clientes recuperarían el dinero, pero no de manera inmediata. La firma tuvo que salir a pedir dinero prestado a otras empresas de su matriz para responder ante el robo. Todo esto, ante el escrutinio de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, que pidió detalles sobre el proceso de compensación a los clientes.

TRM Labs añade que se robó más dinero durante cada uno de los primeros seis meses de 2024 que en los meses correspondientes de 2023, aunque en las estadísticas también entró en juego el incremento generalizado del precio de las criptomonedas. Los tokens se han recuperado de los mínimos que alcanzaron hace tiempo atrás, por ejemplo, cuando colapsó el intercambio FTX de Sam Bankman Fried.

