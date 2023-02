Qué son los Ordinales de Bitcoin y por qué se teme que puedan corromper la propia criptomoneda

El Bitcoin ha cambiado. Y los puristas no están contentos. El centro del debate gira alrededor de los Ordinales, un nuevo protocolo (ord) creado por Casey Rodarmor que permite inscribir artefactos digitales en la cadena de bloques de Bitcoin. O lo que es lo mismo, trae el concepto de los NFT a la red Bitcoin.

Asociando imágenes a las transacciones Bitcoin. Estos Ordinales aprovechan la función OP_Return para incorporar datos a las transacciones Bitcoin. En concreto se está utilizando para añadir imágenes.

Es algo que hemos visto tradicionalmente en la red Ethereum, pero ahora también se encuentra en Bitcoin. Antiguamente no era posible, ya que Bitcoin únicamente permitía añadir una cantidad muy limitada de información y había unas elevadas tasas asociadas. Pero eso cambió en 2017 y sobre todo a finales de 2021.

Taproot prometió cambios. Y ya han llegado. Han hecho falta un par de años para que lo que era una posibilidad técnica se convierta en un añadido real. Con la actualización SegWit se rebajó el coste de añadir datos las transacciones, pero fue la actualización de Taproot la que mejoró la compresión y facilitó añadir 'smart contracts' al Bitcoin.

Se pasó de un límite de 80 bytes hasta los 4 MB. Una ampliación de la información que se puede asociar al Bitcoin suficiente alta como para poder añadir imágenes JPG.

En la web de Ordinals ya se pueden encontrar estas imágenes, donde encontramos imágenes enlazadas a un Satoshi, la unidad más pequeña de Bitcoin posible (0,00000001 BTC).

"Basura innecesaria". Solo hace falta meterse en la web de Ordinals para ver que la calidad de las imágenes asociadas está muy lejos de lo que normalmente uno piensa cuando se habla de NFTs. Casi la mayoría son simplemente memes. Lógicamente el valor de las imágenes puede mejorar en el futuro, pero ya han aparecido las críticas de que estos añadidos no aportarán nada bueno a la red Bitcoin.

Adam Black, uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin y CEO de Blockstream, ha sido quien ha publicado una de las críticas más directas, recogiendo el sentimiento de otros. Básicamente considera que añadir estos NFTs a Bitcoin lo único que hace es malgastar el espacio y empeorar la eficiencia.

"you can't stop them" well ofc! bitcoin is designed to be censor resistant. doesn't stop us mildly commenting on the sheer waste and stupidity of an encoding. at least do something efficient. otherwise it's another proof of consumption of block-space thingy.