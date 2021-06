Bitcoin se actualizará cuatro años después: cómo funciona Taproot y qué cambios se esperan a partir de noviembre

Es la primera gran actualización de Bitcoin en cuatro años. Pese a ser la criptomoneda más popular del mundo, durante este tiempo no habíamos visto ninguna mejora. Eso cambiará el próximo mes de noviembre, cuando está previsto que entre en efecto Taproot, una actualización para Bitcoin que promete un salto en privacidad y eficiencia de las transacciones.

Fue en 2015 cuando se propuso Segwit (Segregated Witness), una ligera variación del Bitcoin que permitía "relajar" la carga de red. Este año entrará en acción otra de estas actualizaciones 'soft work'. Taproot ha sido aceptada estos días por la comunidad Bitcoin y llegará con importantes cambios. Os explicamos en qué consisten.

Según describe Pieter Wuille, uno de los desarrolladores del núcleo de Bitcoin: "la activación es automática a la altura del bloque 709632; se espera alrededor del 14 de noviembre de 2021. Taproot es el primer cambio de consenso desde que Segwit se activó en agosto de 2017".

El principal cambio de Bitcoin está relacionado con la huella digital que deja cada persona en la transacción. A partir de noviembre se cambiará a las firmas Schnorr, que permiten hacer ilegibles las transacciones de múltiples firmas.

Actualmente Bitcoin utiliza un algoritmo de signatura digital creado a partir de la llave privada, la secuencia única relacionada con cada transacción. Al ser estar basado en blockchain y ser público, cualquier persona puede monitorizar esa transacción. Ahora desde Bitcoin buscan mejorar en privacidad con P2SH y MAST.

Taproot permitirá "ocultar" las partes móviles y añadidas de una transacción múltiple para que parezcan una única transacción. Es decir, en las operaciones complejas se unificará bajo un mismo identificador la información, lo que permitirá añadir más privacidad en algunos aspectos, manteniendo la referencia pública.

La actualización promete una mejora en la eficiencia al reducir la cantidad de datos que se transferirán y almacenarán en la cadena de bloques. Es decir, la información de cada bloque estará mejor comprimida. También habrá una mayor tasa de transacciones por bloque, lo que al final derivará en tasas de transacción más bajas.

