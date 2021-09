La primera galería de arte con NFTs dedicada para artistas españoles: así es MITO y sus colecciones exclusivas

"Hay artistas muy potentes en España de puertas afuera y queremos que también lo hagan de puertas adentro", explica Jose Puche, cofundador y director creativo de MITO, la nueva y primera plataforma de arte virtual con NFTs dedicada a la comunidad hispanohablante que ahora abre sus puertas en nuestro país.

El mundo del arte vive con los NFTs un momento dulce, con creaciones capaces de mover millones de dólares en 24 horas y donde artistas de renombre como Jay-Z han apostado por ellos. Pero en España también hay una comunidad de artistas digitales con mucho recorrido y son precisamente estos trabajos los que MITO quiere poner en valor, aprovechando las posibilidades que añaden los NFTs.

En MITO encontraremos colecciones exclusivas de artistas que vienen de diferentes disciplinas. Más de 40 artistas de habla hispana que irán mostrando sus trabajos en esta plataforma que busca posicionarse como una especie de Foundation a nivel español. Una galería de arte virtual donde poner en relevancia a los artistas de nuestro país y poder comprar de manera fácil sus obras.

"Queremos huir de la estética cyberpunk", aseguran desde MITO a Xataka. "Queremos acercar los NFT a todas esas personas amantes del arte e interesadas del mundo NFT pero sin conocimientos sobre criptoactivos". Para ello, los usuarios podrán registrarse rápidamente en la plataforma y podrán recargar su wallet simplemente con su tarjeta de crédito o débito..

A través de Tor.us, que sirve como plataforma de pagos, MITO quiere que los usuarios se centren en el proceso de búsqueda de colecciones de arte y no tanto en la parte de criptoactivos. Si bien, para los usuarios avanzados también se ofrece la posibilidad de enlazar con la cuenta propia de Metamask.

"El mercado de NFTs en España tiene mucho recorrido. Hay un muro de crítica brutal, pero queremos apostar por el valor cultural y artístico. No queremos ser una plataforma que venda JPGs rancios. Buscamos ser una plataforma que apueste por las creaciones de aquí, con obras reconocibles como los carteles de San Isidro, que formen parte de nuestra cultura", explica Puche.

"Estamos en un campo de pruebas, pero tenemos la experiencia a nivel mundial que se están batiendo récords en plataformas como OpenSea. Sin embargo, todavía es un mundo nicho en España, que todo llega algo más tarde", apuntan. "Cada vez hay artistas más grandes y es que los NFTs suponen un cambio de paradigma".

Entre los primeros artistas que estarán disponibles en MITO se encuentran tres artistas españoles con gran proyección en el mundo NFT. El primero de ellos es Javier Arrés, reconocido artista con múltiples obras vendidas por grandes sumas. Mercedes deBellard, la artista que se dio a conocer hace unos años por ser la ilustradora de las fiestas de San Isidro en Madrid con ilustraciones femeninas, también ofrecerá una obra exclusiva en MITO. Luis Toledo, conocido como La Prisa Mata, ofrecerá una nueva colección de sus mundos imaginarios.

Para evitar las altas comisiones de plataformas basadas en Ethereum, desde MITO han decidido apostar por la red Polygon, donde por el momento las comisiones de mintado son céntimos de euro.

"Queremos tener bien atados puntos como los de la contaminación. Paradójicamente, los artistas digitales tienen que imprimir su obra para ir a una sala de exposiciones. Con los NFTs es más asequible".

Según defienden desde MITO, con Polygon reducen el impacto energético del mintado de un NFT hasta los 0,002 kWh, cifra similar al de una transacción con tarjeta de crédito. A la hora de comprar y vender obras en la plataforma se utilizará el token de este ecosistema: Matic. Si bien, la intención a medio plazo es la creación de un token propio Run para mejorar más la usabilidad.

Como parte del lanzamiento, el próximo viernes 24 de septiembre se hará un drop inaugural con cinco piezas titulada MITO Origins. Una obra que dará como recompensa acceso al AirDrop de su futuro token.

El germen de MITO surge en marzo, nos explica uno de los fundadores. Actualmente son un equipo multidisciplinar de seis personas, con experiencia en proyectos relacionados con criptoactivos y la creatividad.

MITO se lanzará en beta y esperan lanzar la versión final hacia finales de octubre. Las primeras colecciones estarán disponibles desde este mes y la intención de los creadores es lanzar dos colecciones a la semana.

#RitualsSeries | Scenes from Blue Desert

on @makersplaceco

Only 3 left! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Thank you very much for supporting my work pic.twitter.com/EkaWYfv3XK