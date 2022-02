El primer gran robo de NFTs: así se han perdido cientos de tokens en OpenSea por valor de más de 1,7 millones de dólares

OpenSea es la gran referencia del mundo de los NFTs. Eso no ha evitado que hayan sido víctimas de un ataque mediante phishing y hayan logrado obtener cientos de tokens, valorados en más de 1,7 millones de dólares, según ha confirmado el propio CEO de la plataforma. Una cifra que podría superar los 2,9 millones de dólares si se tiene en cuenta que los atacantes han empezado a vender los NFTs robados en la propia OpenSea.

Se trata del primer ciberataque a una gran plataforma de NFTs. Unos tokens basados en blockchain cuya popularidad se ha disparado en los últimos años, pero que no están exentos de problemas. Y uno de ellos es precisamente la seguridad.

Según explica la propia OpenSea, que está compartiendo bastantes detalles sobre lo ocurrido, se está investigando un "ataque de phishing" que ya no estaría activo en estos momentos. Según se describió inicialmente, fueron 32 usuarios afectados, aunque posteriormente se ha reducido esta cantidad a 17 usuarios.

En total, según el servicio de seguridad PeckShield, se han contabilizado un total de 254 NFTs robados, incluyendo varios de Decentraland y Bored Ape Yacht Club.

As far as we can tell, this is a phishing attack. We don’t believe it’s connected to the OpenSea website. It appears 32 users thus far have signed a malicious payload from an attacker, and some of their NFTs were stolen.