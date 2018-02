Las ideas que está teniendo el gobierno para regular las ICO, las criptomonedas y blockchain

España ha empezado a nadar a contracorriente de Europa en cuanto al Bitcoin y las criptomonedas se refiere. De hecho, no sólo no se muestra hostil hacia ellas, sino que el Partido Popular está redactando un proyecto de ley con el que espera empezar a atraer a las empresas que utilicen tecnologías basadas en la cadena de bloques o se decanten por las ofertas de monedas iniciales (ICO) como una herramienta de financiación.

El texto final de este proyecto debería estar preparado durante este año. Pero mientras lo preparan ya han dado alguna pista de lo que podemos esperar de él. Por ejemplo, podría incluir posibles desgravaciones fiscales y otros beneficios, tanto para empresas del blockchain como para otras especializadas en tecnologías punteras.

Desde el partido del Gobierno insisten a que este nuevo marco que quieren preparar estará destinado a "crear las condiciones adecuadas para que España sea origen de nuevas criptomonedas". Eso sí, también han señalado la importancia de abordar algunos de los riesgos que conllevan, como por ejemplo los relacionados con el "componente especulativo" con el que suelen ser utilizadas.

No hay que olvidar que lo único que tenemos de momento es sólo una declaración de intenciones y las primeras ideas generales. Mucho puede cambiar de aquí a que el proyecto de ley se redacte, por lo que no se podrá valorar en su totalidad hasta que no sepamos todos los detalles. Pero para ir haciéndonos una idea, aquí tienes todo lo que se ha dicho sobre el tema.

Nuevas normas para impulsar la innovación

Teodoro García Egea, encargado de redactar el proyecto y portavoz adjunto en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Partido Popular, dejó caer en una entrevista en Bloomberg algunas de las posibles medidas que están considerando, y aseguró que es importante para España dar la bienvenida al Blockchain. Según ha dicho, se trata de una tecnología que podría impulsar la innovación en sectores como las finanzas, la salud y la educación.

En cuanto a las medidas en sí, por una parte tenemos posibles reducciones de impuestos para las pequeñas empresas especializadas en tecnologías de alto nivel. Con esto no sólo se refiere a las que trabajan con la cadena de bloques, sino también las que utilizan otras tecnologías modernas como la impresión en 3D o el Big Data.

También habrá normas específicas para las inversiones en criptomonedas, como el establecer un umbral económico por debajo del cual no haya que declarar las inversiones que se realicen con ellas. Para ver la efectividad de esta medida habría que ver cual es el umbral que se acaba estableciendo, pero esto podría repercutir en la actual manera de declarar a Hacienda nuestros movimientos en Bitcoin y otras criptodivisas.

Muy relacionado con esto, García Egea también dijo que están trabajando en un conjunto de normas para proteger a los inversores en criptomonedas. Proporcionando esta seguridad, esperan poder atraer mayores inversiones para las ICOs, y con esto incluso se podría hacer que más empresas apuesten por este método de financiación.

"El nivel de digitalización para las empresas será clave"

"El nivel de digitalización para las empresas será clave. Esperamos tener la legislación lista este año", dijo García Egea en la entrevista. "Queremos establecer el marco más seguro de Europa para invertir en ICO".

Para diseñar este nuevo marco legal dijo que pretendía invitar al Parlamento a expertos en criptomonedas para que den su punto de vista. También estudiarán cómo se está haciendo en otros países como Suiza, que a día de hoy está considerada como una de las capitales mundiales del Blockchain gracias a proyectos como Crypto Valley.

De acabar materializándose esta nueva normativa, España se desmarcaría de otros países europeos que, como en el caso de Alemania, Francia, o Italia, no parecen muy dispuestos a apoyar las criptomonedas. Otros países como Estados Unidos tampoco se están dando demasiada prisa en buscar regulaciones para este tipo de tecnologías, algo que podría favorecer a los países que sí lo hagan.

En busca de inversión, talento y desarrollo

El Partido Popular empezó a escenificar la puesta en marcha de este proyecto hace unas semanas con la presentación una proposición no de ley. En ella, demandaban "aprovechar las ventajas" que ofrece la tecnología de la cadena de bloques. La proposición la presentaron Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, y el propio Teodoro García Egea.

En esta comparecencia, los portavoces explicaron las principales razones por las que el Gobierno pretende llevarla a cabo. Según dijeron, estas nuevas tecnología les son atractivas por sus ventajas, como ofrecer un menor coste y la ausencia de intermediarios en los pagos, o permitir una financiación más sencilla para las empresas en su fase inicial de desarrollo.

García Egea también aseguró que por eso querían hacer las reformas necesarias "para atraer inversión, talento y empleo especializado que lidere esta nueva transformación digital en torno a las transacciones internacionales y la tecnología 'blockchain'".

Pese a estar preparando ventajas fiscales para estas empresas, el PP también plantea endurecer los controles existentes en torno a la tecnología. Para ello, también dijeron que estudiarían los riesgos en materia de evasión fiscal o blanqueo de capitales que pueden nacer de la utilización de este tipo de servicios.

"Conocemos casos en los que monedas de este tipo acaban siendo elementos en los que se refugia dinero procedentes de actividades criminales, dinero negro o evasión fiscal", dijo Hernando en la comparecencia. También instó a "advertir a los usuarios del componente especulativo y del riesgo de burbujas de las criptomonedas, así como de ser prudente en su utilización".

Cabe recordar que Hacienda ya está estudiando el impacto de las criptomonedas, un paso previo antes de una posible regulación que las saque de su especie de vacío legal. Queda por ver si esta normativa que propone el Partido Popular tendrá en cuenta los resultados de estas investigaciones. Y también si todo esto acelera una posible normativa que cubra todos los aspectos de las criptomonedas y el blockchain, o si sólo son parches puntuales para las empresas.

