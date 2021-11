La criptomoneda de 'El juego del calamar' ha resultado ser un timo: se derrumba a cero y sus creadores desaparecen llevándose millones de dólares

De la noche a la mañana su valor pasó de 2.861 dólares a cero. SQUID, nombre de la criptomoneda inspirada en la popular serie de Netflix de 'El juego del calamar', ha resultado ser un timo, tras desvelarse que sus creadores han abandonado el proyecto llevándose con ellos más de 3,38 millones de dólares de quienes habían invertido, según explica Gizmodo.

La estafa sigue un mecanismo bien conocido, donde los creadores venden de golpe todas sus criptomonedas aprovechando que el valor está alto. Esta "huida" repentina provoca que la criptomoneda se devalúe inmediatamente. Antes de mostrarse que era una estafa, el valor de SQUID se situaba alrededor de unos dos millones de dólares, según CoinMarketCap.

Como en la serie, los participantes ya estaban advertidos

No se puede decir que esta criptomoneda fuera un proyecto reconocido por su estabilidad. El token fue anunciado como un proyecto inspirado en la serie, pero desde un principio habían muchos signos de su falta de seriedad. Empezando por una página web llena de errores ortográficos (que puede visitarse en el archivo, debido a que ya no se encuentra disponible) hasta otro hecho tan evidente como que los inversores podían comprar, pero no vender.

Streamer watches his life savings go to zero after Squid Game Token rug pulls and drops -99.99%. pic.twitter.com/6hoDGBJeZO — Mr. Whale (@CryptoWhale) November 1, 2021

Desde CoinMarketCap mostraban una alerta a los inversores de que SQUID probablemente fuera una estafa. Aparecía el mensaje de "extremar las precauciones". Sin embargo, previsiblemente impulsados por el éxito de la serie, la criptomoneda logró atraer una gran cantidad de dinero.

La criptomoneda SQUID se promocionaba entre los inversores con el estilo de 'Play to earn', un método utilizado también por plataformas como 'Axie Infinity' donde los inversores o jugadores obtienen tokens adicionales a medida que participan.

Pese a utilizar imágenes y símbolos de la serie, desde Netflix niegan cualquier relación con este proyecto.

