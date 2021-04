Coinbase sale a bolsa haciendo historia: logra una valoración de 100.000 millones de dólares gracias a la nueva era dorada del bitcoin

No muchos conocían Coinbase hace un año. Hoy es una de las grandes protagonistas del panorama económico mundial, y lo es gracias a una histórica salida a bolsa con una valoración que se ha disparado finalmente a los casi 100.000 millones de dólares.

Esa cifra contrasta con los 8.000 millones en los que se valoró a la empresa tras su última ronda de inversión en 2018. Su salida a bolsa no podía haberse producido en un mejor momento: bitcoin está en máximos históricos y arrastra un optimismo contagioso por unas criptomonedas que desde hace meses están conquistando al mercado institucional.

Coinbase ha debutado en bolsa a 381 dólares por acción. A lo largo de las últimas horas la acción ha subido hasta los 429 dólares y en el momento de escribir estas líneas está alrededor de los 320 dólares.

Si Coinbase tenía que salir a bolsa, no había mejor momento que este

Tras rumores diversos del posible valor de las acciones, El Nasdaq estableció su valor de referencia en 250 dólares por acción, lo que equivalía a una valoración inicial de 65.300 millones de dólares.

Antes de eso Coinbase había indicado que basándose en transacciones del mercado privado su valor de mercado estaba en 68.000 dólares, cuando en septiembre de 2020 estaba en 5.800 millones.

El asombroso crecimiento de esa valoración es consecuencia directa de la nueva era dorada de las criptodivisas, que han acabado convenciendo a instituciones financieras y a empresas privadas que como Tesla incluso deciden usar bitcoin como una reserva de valor que para muchos es capaz de reemplazar al tradicional oro en este papel.

La salida a bolsa de Coinbase se produce en un momento ideal: el mercado de las criptodivisas está en estos momentos batiendo récords, y de hecho bitcoin lograba en las últimas horas superar los 64.000 dólares de valor, cuando hace un año su valor era de 6.700 dólares.

Claro optimismo, pero argumentos de cautela para inversores

Los expertos creen que la salida a bolsa de Coinbase es la prueba definitiva de la madurez de las criptodivisas. De ese concepto del bitcoin algo esotérico y apoyado por criptocreyentes (y del que renegaba el mundo financiero) pasamos ahora a un bitcoin aceptado por instituciones de todo tipo y que poco a poco está convirtiéndose en una alternativa de futuro seria.

Eso no quiere decir que no haya dudas sobre el futuro de las criptomonedas en general y el de Coinbase en particular. La regulación en este segmento es aún algo difusa y depende de un mercado absolutamente volátil como el de las criptodivisas.

Para expertos como Larry Cermak, del medio especializado The Block, "la correlación con bitcoin será muy alta cuando se estabilice la acción tras su entrada en bolsa. Cuando el precio de bitcoin caiga, es inevitable que lo hagan también los ingresos y el precio inherente de la acción de Coinbase".

La propia empresa lo advertía en el informe enviado a la SEC (Securities and Exchange Commission) con el que formalizaban esa salida a bolsa. Su negocio, afirmaba, "depende sustancialmente del precio de los activos cripto y del volumen de transacciones realizado en nuestra plataforma".

El papel de Coinbase también podría no ser en un futuro próximo el que es ahora. Este exchange o mercado de compraventa de criptomonedas es ahora referente claro en estas transacciones, pero eso podría cambiar.

De hecho ese modelo centralizado que tiene a Coinbase y a otros exchanges como intermediarios obligatorios (lo que la banca y los brokers hacían en el mercado financiero tradicional) tiene visos de cambiar en el futuro.

El mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi, por Decentralized Finance) está comenzando a ganar popularidad entre muchos inversores que ven como exchanges como Uniswap o Sushiswap pueden plantear una alternativa que elimine de la ecuación a actores como Coinbase en el futuro.