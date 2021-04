El arte era esto: venden un NFT de un píxel por 1,36 millones de dólares

La célebre casa de subastas Sotheby's ha vendido un NFT de un simple píxel por 1,36 millones de dólares. La obra del artista Pak se ha convertido ahora en otro ejemplo claro de la particular revolución que están generando estos activos digitales no fungibles.

La imagen, llamada 'The Pixel' formó parte de la llamada 'The Fungible Collection', una serie de obras digitales que lograron recaudar en total 16,8 millones de dólares. El debate sobre qué es arte y qué no demuestra una vez más ser absolutamente personal, y los NFTs validan de forma contundente esa realidad.

Un píxel muy caro (que no puedes tocar)

Que pagar 1,36 millones de dólares por un NFT de un píxel sea absurdo o no es un debate que viene de antiguo. Hace unas semanas el propio Pak vendió el NFT de un píxel rojo por 7.154 dólares: estos días ha logrado vender un píxel gris por una cifra mucho mayor. El comprador, Eric Young parecía entusiasmado con la adquisición, por cierto.

El mundo del arte genera este tipo de polémica desde hace mucho, y la idea ha tratado de extrapolarse al terreno de la tecnología desde hace tiempo. En 2005 un avezado usuario llamado Alex Tew creó The Million Dollar Homepage, una página web en la que si querías tener un píxel debías pagar un dólar.

Con los NFTs se ha validado un modelo en el que arte y tecnología van más que nunca de la mano. La oportunidad para los artistas es fabulosa aunque algunos apuntan a que esa "burbuja" ya está tocando a su fin.

Lo cierto es que este nuevo y sorprendente hito del mundo de los NFTs vuelve a demostrar que hay un interés real por este tipo de obras de arte digitales que de hecho no tienen formato físico como tal.

The Pixel, por Pak (en realidad mide 1x1 píxeles, en la imagen está ampliado).

Ese píxel no se puede tocar, aunque lógicamente el propietario pueda imprimirse una copia sabiendo que él y solo él tiene el original. Los demás tendremos que conformarnos con reproducciones ampliadas como la de la imagen, aunque claro, eso nos permitirá ahorrarnos un dineral.

Vía | ABC News

Imagen | Klaudia Piaskowska