Un usuario ha descubierto una "original" forma de conectar su tarjeta gráfica. Es una mala, mala idea

La peculiar historia que estamos a punto de contaros lleva tres días haciendo mucho ruido en Reddit, y con razón. Sus protagonistas involuntarios son una tarjeta gráfica y un cable de alimentación, pero en esta ocasión no se trata de una GeForce RTX 4090 y un conector 12VHPWR. Como algunos de nuestros lectores recordaréis a finales de octubre de 2022 varios usuarios de este hardware gráfico de NVIDIA aseguraron en Reddit que el conector de alimentación de su RTX 4090 había resultado parcialmente dañado.

NVIDIA lo investigó y unos días después emitió un comunicado asegurando que este problema podía evitarse si los usuarios nos cercioramos de haber conectado correctamente la alimentación de nuestra tarjeta gráfica. No está claro que este sea el origen de todas las incidencias que han notificado algunos propietarios de la GeForce RTX 4090, pero el responsable de la surrealista historia en la que estamos a punto de indagar sí es el usuario de la tarjeta gráfica. De eso no cabe la menor duda. Preparaos para quedaros atónitos.

La alimentación de la tarjeta gráfica merece toda nuestra atención

Las tarjetas gráficas modernas se comunican con el procesador de nuestros ordenadores a través de un enlace PCI Express 3.0 o 4.0. Este bus de alta velocidad les permite mantener un diálogo constante, y, además, proporciona alimentación eléctrica a la tarjeta gráfica, pero no la suficiente. No, al menos, si nos decantamos por una GPU para juegos mínimamente potente. Por esta razón cuando instalamos una tarjeta gráfica en nuestro PC no solo tenemos que preocuparnos de conectarla correctamente a la ranura PCI Express adecuada; también debemos alimentarla empleando los conectores de alimentación que requiera.

Cuando instalamos una nueva tarjeta gráfica en nuestro PC es crucial que la alimentemos correctamente

Un amigo ha prestado al protagonista de esta historia una GeForce GTX 1080 Ti. Podéis verla en la fotografía que publicamos debajo de estas líneas. Esta tarjeta gráfica incorpora dos conectores de alimentación: uno de seis pines y otro de ocho pines. Al parecer el propietario de este PC solo tenía un conector de alimentación de 6+2 pines libre, así que, ni corto ni perezoso, se le ocurrió conectar el bloque de seis pintes al conector de seis contactos de la tarjeta gráfica, y el bloque con los dos pines adicionales al conector de ocho pines de la GeForce GTX 1080 Ti. Podéis verlo en esta fotografía:

Lo que debería haber hecho, como todos los entusiastas del hardware sabemos, es utilizar dos cables de alimentación como el que ha empleado, y no únicamente uno. Con dos cables de 6+2 pines tendría el problema resuelto, y si no tiene un segundo cable quizá no tendría más remedio que reemplazar su fuente de alimentación por otra con una mayor capacidad de entrega de potencia y una conectividad a la altura.

Tampoco le vendría nada mal limpiar el interior de su PC para retirar el polvo que se ha acumulado. Cuando la suciedad es excesiva cabe la posibilidad de que el rotor de alguno de los ventiladores se atasque, lo que puede impedir la correcta refrigeración de algunos de los componentes del ordenador, e, incluso, puede provocar que se estropeen.

A pesar de haber cometido este error, este usuario ha tenido suerte. Su tarjeta gráfica no se ha dañado debido a que los dos pines que ha conectado a la toma de ocho contactos de la GeForce GTX 1080 Ti aportan la conexión a tierra e indican a la fuente que esta toma de alimentación ha sido enlazada con un conector de ocho contactos. Esto es todo.

La tarjeta gráfica no ha funcionado, como cabía esperar, y, por tanto, no ha enviado la más mínima señal de vídeo el monitor, pero basta alimentarla correctamente para que lleve a cabo su función sin problema. En este caso esta historia tiene un final feliz, pero ante todo nos sirve para recordarnos que cuando montamos un PC debemos ser cuidadosos y cerciorarnos de que lo hemos conectado todo correctamente.

