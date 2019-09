Qué ofrece Corning para que Apple haya invertido 450 millones de dólares en este histórico fabricante de vidrios y cristales

150 años después, la sede de Corning sigue estando en el estado de Nueva York. En la pequeña ciudad que da nombre a la compañía. Mucho ha cambiado desde sus primeros trabajos con faros, espejos y telescopios. Ahora Corning figura entre las empresas más grandes del mundo, con más de 30.000 empleados y siendo el principal suministrador de vidrio para pantallas para la industria móvil. Compañías como Samsung, Google o Xiaomi utilizan sus cristales Gorilla Glass, también Apple.

Con la empresa de la manzana mantiene una estrecha relación y no solo por el hecho de utilizar su tecnología en sus dispositivos. En mayo de 2017, Apple anunció una inversión de 200 millones de dólares en Corning. Una generosa cantidad que hoy se amplía con otros 250 millones de dólares para ayudar a desarrollar el cristal reforzado para los iPhone, Apple Watch y iPad.

"La rica historia entre Apple y Corning se remonta a más de una década, con el primer iPhone", explica Jeff Williams, director de operaciones de Apple. Fue el propio Steve Jobs quien llamó a John Bayne, VP de la división Gorilla de Corning, para pedirle un cristal especial para el primer iPhone. Un trabajo que habitualmente habría tardado unos dos años de I+D se realizó en seis meses para llegar a tiempo.

A través del Apple Advanced Manufacturing Fund, la compañía va a realizar una inversión de 250 millones en Corning Incorporated. La descripción oficial es para "respaldar la investigación y el desarrollo de Corning en procesos, equipos y materiales de vidrio de última generación para la entrega de dispositivos de consumo de próxima generación". Actualmente Apple utiliza los vidrios reforzados de Corning en sus dispositivos móviles, smartwatches y tablets, incluyendo sus últimos iPhone 11 y 11 Pro que incorporan la última generación de Gorilla Glass.

