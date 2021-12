Qualcomm renueva su apuesta por portátiles con Windows ARM: el Snapdragon 8cx Gen 3 es hasta un 85% más potente que su predecesor

Estos días Qualcomm está de lanzamientos: primero presentó sus nuevos Snapdragon 8 Gen 1 para móviles y hace unas horas conocimos sus curiosos Snapdragon G3x para consolas portátiles, pero a esos lanzamientos se les une otro que también es llamativo.

Se trata del nuevo Snapdragon 8cx Gen 3, la tercera revisión de su SoC para portátiles basados en Windows ARM. En Qualcomm prometen mejoras de rendimiento notables para la CPU y la GPU, pero muchos estamos esperando aquí no lo nuevo de Qualcomm, sino el esperanzador chip de Nuvia.

Una apuesta decente, pero lejos de lo que plantean los M1 de Apple

La propuesta de Qualcomm consolida ese proyecto que esta empresa inició con Microsoft para el desarrollo de portátiles basados en Windows ARM que plantearan una alternativa real a los que ya tenemos basados en chips x86-64 de Intel y AMD.

La promesa nunca se cumplió. La potencia y eficiencia no estaban mal, pero no brillaban lo suficiente, y tampoco ayudaba el hecho de que Microsoft tampoco se ha esmerado demasiado con un Windows para ARM que está totalmente en segundo plano. Y si no, que se lo digan al Surface Pro X.

Los nuevos chips de Qualcomm refuerzan su estrategia ACPC ('Always Connected PCs', 'PCs siempre conectados') y se benefician de una ventaja fundamental: el uso de una fotolitografía de 5 nm que permite mayor densidad de transistores y ofrecer mayor eficiencia y más potencia.

La propia Qualcomm promete hasta un 85% más de rendimiento para la CPU y hasta un 60% más para la GPU, y todo ello con una eficiencia destacable que según el fabricante permite contar con equipos con autonomías de más de 25 horas. Las cifras son destacables, pero hoy por hoy es solo eso: cifras.

La conectividad también se refuerza con el soporte para redes 5G, pero también con soporte Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Muchas opciones están derivados del Snapdragon 8 Gen 1, como el soporte para cámaras que graben 4K en HDR —otra cosa muy distinta es que un portátil integre una cámara de esas características, algo que ninguno hace hoy en día de forma nativa— o su chip de inteligencia artificial, tres veces más potentes que el Snapdragon 8cx Gen 2.

La propuesta es sin duda interesante, pero los primeros benchmarks filtrados en Geekbench muestran rendimientos máximos de 1010 puntos en single-core y de 5.335 en multi-core, cuando los chips M1 de Apple de hace un año lograban 1.750 puntos en single-core y 7.700 en multi-core.

Eso deja clara la ventaja que sigue teniendo Apple en este ámbito. Queda por ver no obstante qué nos tienen preparados otros fabricantes que parecen estar trabajando duro para ofrecer alternativas a estos Snapdragon 8cx —y a los aún más modestos Snapdragon 7c de hace unos meses—.

De todas esas alternativas, hay una que esperamos especialmente: es la de Nuvia, empresa adquirida por la propia Qualcomm a principios de 2021 y que fue fundada por ex-ingenieros de Apple. Los propios directivos de Qualcomm afirman que esos chips dejarán atrás a los de Intel y AMD en portátiles, pero hasta que ese momento llegue —si llega— tenemos unos Snapdragon 8cx Gen 3 que desde luego suben la apuesta.

Más información | Qualcomm