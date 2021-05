NVIDIA capará las RTX 3080, 3070 y 3060 Ti lanzadas a partir de ahora para hacerlas "menos deseables para los mineros"

Conseguir una tarjeta gráfica de nueva generación (o una consola) es complicado. Hay poco stock y el poco que hay suele volar de las tiendas. Esto es particularmente evidente en las GPUs, que no solo se compran para jugar sino también para usarlas en tareas de inteligencia artificial y, por supuesto, en la minería de criptomonedas. NVIDIA quiere ponerle freno a los mineros, que compran estas tarjetas para exprimirlas al máximo en este tipo de tareas, y para ello tiene un plan: capar el hash rate de sus GPUs.

No es algo estrictamente nuevo, ya que NVIDIA capó la RTX 3060 para evitar que fuesen usadas en la minería de Ethereum (con algún que otro despiste en el camino). Sin embargo, lo que NVIDIA ha anunciado esta semana es que "todas" las GeForce RTX 3080, 3070 y 3060Ti tendrán un hash rate ETH reducido. Y entrecomillamos todas porque esta restricción solo se aplicará a las lanzadas a partir de finales de mayo.

"Lite Hash Rate"

Dicho de otra forma, todas las tarjetas gráficas RTX 3080, RTX 3070 y RTX 3060Ti lanzadas y en funcionamiento hasta el momento seguirán estando desbloqueadas. Serán aquellas que se lancen a partir de finales de mayo las que llegarán restringidas. En palabras de NVIDIA:

"Este hash rate reducido solo se aplica a las tarjetas recién fabricadas con el identificador LHR y no a las tarjetas ya compradas"

¿Cómo sabrá el consumidor que su tarjeta gráfica tiene el hash rate reducido? Fácil. Los socios de NVIDIA tendrán que etiquetar las RTX 3080, RTX 3070 y RTX 3060Ti con el identificador "Lite Hash Rate" o "LHR". Este identificador se podrá encontrar en los listados de los minoristas, así como en la propia caja de la tarjeta gráfica.

Al fin y al cabo, NVIDIA quiere que su tarjeta gráfica se use para jugar, ya que tiene funciones como DLSS y trazado de rayos que no sirven para nada a los mineros. Con este tipo de medidas, la firma no solo quiere conseguir que sus GPUs sean más accesibles para los jugadores, sino potenciar su dispositivo enfocado a la minería: la NVIDIA CMP HX.

Y es que hace algunas semanas NVIDIA lanzó una familia de gráficas que no permiten jugar, sino que están pensadas para minar criptodivisas. Las NVIDIA CMP no tienen soporte para gráficos, hasta el punto de que no tienen salidas de vídeo, y trabajan con menores frecuencias y voltajes. De esa forma, los mineros y los jugadores no tienen que competir por conseguir las mismas tarjetas gráficas, sino que se ofrecen tarjetas especializadas para unos y para otros.

Más información | NVIDIA