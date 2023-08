FSR 3 está muy cerca: esta es la tecnología gráfica con la que AMD quiere pelear de tú a tú con el DLSS 3.5 de NVIDIA

AMD va a cumplir lo prometido. A principios del pasado mes de noviembre Lisa Su, la directora general de esta empresa, aprovechó el evento de presentación de las primeras tarjetas gráficas Radeon RX 7000 para anticiparnos que sus ingenieros estaban desarrollando una revisión muy ambiciosa de la tecnología FidelityFX Super Resolution (FSR). Su propósito es esencialmente el mismo del DLSS de NVIDIA: incrementar el rendimiento de la GPU en circunstancias comprometidas llevando a cabo el renderizado a una resolución inferior a la final.

No obstante, las estrategias por las que se han decantado AMD y NVIDIA para afrontar este proceso son muy diferentes. Sin entrar en detalles esta última recurre al aprendizaje profundo para reconstruir la imagen a la resolución final con la máxima calidad posible, mientras que AMD lo lleva a cabo mediante técnicas de escalado espacial que se ejecutan en varias pasadas (os lo explicamos con detalle en este artículo). En cualquier caso, hay otra diferencia entre estas tecnologías que merece la pena que no pasemos por alto: DLSS es propietaria, mientras que FSR es abierta.

Este es el auténtico corazón de FSR 3: la tecnología Fluid Motion Frames

A finales del año pasado AMD introdujo varios refinamientos importantes en la última revisión de la tecnología FSR 2 con el propósito de mejorar la calidad de imagen que nos entrega el escalado temporal y minimizar algunos defectos gráficos, como el ghosting. FSR 3 va mucho más allá. Y, además, ha tomado forma definitivamente solo unos días después de que NVIDIA haya presentado la revisión 3.5 de la tecnología DLSS. En cualquier caso, es normal que ambos anuncios se hayan producido de una manera casi simultánea debido a que han llegado en el marco de la feria Gamescom que acaba de celebrarse en Colonia (Alemania).

La mayor aportación de FSR 3 frente a FSR 2 es la tecnología de generación de fotogramas adicionales

AMD lo ha dejado muy claro durante la presentación de FSR 3: su mayor aportación frente a FSR 2 es la tecnología de generación de fotogramas adicionales. Esta innovación toma como punto de partida la técnica Fluid Motion Frames (AFMF) que ya conocíamos, pero la refina con el propósito de duplicar la cadencia de fotogramas por segundo en los juegos que la implementan, y, al mismo tiempo, mejorar su acabado gráfico. Esta estrategia tiene la capacidad de marcar la diferencia en los escenarios de renderizado más exigentes, especialmente cuando jugamos a 2160p con la máxima calidad gráfica y el trazado de rayos activado.

No obstante, FSR 3 no se apoya únicamente en la generación de fotogramas adicionales; los ingenieros de AMD también han optimizado el escalado temporal de FSR 2 para que ambas tecnologías rindan al máximo al trabajar codo con codo. Y, de propina, han puesto a punto un nuevo modo de calidad de imagen llamado 'anti-aliasing nativo' diseñado para aplicar los algoritmos de eliminación de los bordes dentados e incremento de la nitidez implementados en FSR 3 sin necesidad de habilitar el escalado temporal. Esta opción tiene sentido en los escenarios de renderizado en los que queremos optimizar la calidad de imagen y no necesitamos incrementar la entrega de fotogramas por segundo.

Además, FSR 3 introduce una tecnología de reducción de la latencia que trabaja en tándem junto a la generación de fotogramas adicionales para minimizar el desfase que puede provocar esta última innovación. AMD ha confirmado que FSR 3 estará disponible a principios del próximo otoño. Los primeros juegos compatibles con esta tecnología serán 'Forspoken' e 'Immortals of Aveum', aunque durante los próximos meses llegará a 10 títulos más. Por último, FSR 3 funcionará con el escalado y la tecnología de generación de fotogramas adicionales en las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 5700 en adelante y NVIDIA GeForce RTX 20 o más modernas.

Imagen de portada: AMD

