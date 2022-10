Estados Unidos al fin se ha puesto las pilas en la "guerra" mundial de los semiconductores

Entre las muchas lecciones que ha dejado la pandemia una de las más relevantes, en el sector tecnológico, es el riesgo que acarrea una dependencia excesiva de la producción extranjera de chips. Su papel al fin y al cabo es clave en una amplia gama de dispositivos. En Estados Unidos han tomado buena nota y quieren mover ficha. Una muy grande. Y cara, sobre todo cara.

La multinacional estadounidense Micron Technology acaba de anunciar un ambicioso programa de inversión de hasta 100.000 millones de dólares para levantar la que, presume, será “la mayor instalación dedicada a la fabricación de semiconductores en la historia de los EEUU”.

Sus planes pasan por desplegar su inversión a lo largo de los próximos 20 años —empezando por una primera fase de 20.000 millones que se prolongará hasta finales de esta misma década— con un objetivo claro: montar un complejo gigante en Clay, una localidad del condado de Onondaga, al norte del estado de Nueva York, que complementará la factoría que ya ha anunciado para Idaho.

“Las instalaciones podrían incluir cuatro salas blancas de 600.000 pies cuadrados [unas 5,5 hectáreas], lo que supondría un total de 2,4 millones de pies cuadrados, el tamaño de cerca de 40 campos de fútbol estadounidense”, recalca. La multinacional calcula que la iniciativa generará casi 50.000 empleos en Nueva York y enmarca el esfuerzo inversor en su estrategia para aumentar la fabricación nacional de DRAM hasta que represente el 40% de su producción global.

El anuncio llega en un momento clave, después de que EEUU haya aprobado una ley que busca precisamente impulsar la producción estadounidense de chips con un atractivo gancho de incentivos: cerca de 52.000 millones de dólares en subvenciones y subsidios para que el país fortalezca su músculo productor de semiconductores a base de nuevas fábricas y ampliaciones.

El propio CEO de Micron ha reconocido, recoge la CNBC, que la ley ha influido.

No han sido los únicos en mostrar su intención de apostar por el sector estadounidense en los últimos meses. A principios de agosto Qualcomm anunciaba que gastará 4.200 millones más en chips semiconductores de la fábrica de GlobalFoundries en Nueva York, Intel planteaba a inicios de 2022 una inversión de calado en Ohio y Samsung lanzaba en noviembre un mensaje similar en Texas.

Announcing our plans to invest up to $100B over the next 20+ years to construct a new, sustainably-built and operated, leading-edge memory #manufacturing fab in #NewYork, bringing the largest cleanroom space in the U.S. to the Empire State. https://t.co/wdPzEejBJe pic.twitter.com/eTdNKKRc0N