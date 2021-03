Tráiler de 'Rick y Morty': la serie de animación para adultos más científica vuelve con una quinta temporada el 20 de junio

Vuelve 'Rick y Morty'. Adult Swim ha anunciado que la quinta temporada de la serie de animación se estrenará el próximo 20 de junio en la televisión estadounidense. Lo hace con el primer tráiler de la nueva temporada de 'Rick y Morty', donde vemos algunas luchas de aliens, una nueva aventura para nuestro querido Morty y el caos habitual de la serie de Dan Harmon.

Si se repite la estrategia de la temporada anterior, esta quinta temporada se estrenará al día siguiente en España a través del canal de televisión TNT y la plataforma de streaming HBO.

La temporada 5 de 'Rick y Morty' vuelve el 20 de junio y desde Adult Swim ya dejan entrever que la serie goza de buena salud, anticipando una posible renovación de una sexta temporada. "Ya podéis empezar a preguntarnos por la temporada 6", reza el tráiler.

Now you can start asking us about season 6. Rick and Morty returns for season 5 on Sunday, June 20 at 11pm ET/PT on @adultswim pic.twitter.com/qGBCOk36Dn