'The Sandman' tendrá serie para Netflix: los míticos cómics de fantasía y horror de Neil Gaiman y DC, finalmente serán adaptados a TV

'The Sandman' más que un cómic, es considerada una novela gráfica con una excelente temática que combinó a la perfección elementos de fantasía, mitología clásica y horror. Una obra maestra de los años 90 que casi treinta años después será llevada a la gran pantalla.

Después del éxito de 'Americans Gods' y 'Good Omens', Neil Gaiman consigue que otra de sus grandes creaciones sea convertida en serie de televisión. Según informa The Hollywood Reporter, será Netflix quien lleve a cabo esta adaptación. Una serie propia que según fuentes consultadas será una potente inversión y la adaptación de DC Entertainment más cara en televisión.

Una de las adaptaciones de DC Comics más caras y ambiciosas

Los cómics de Vertigo finalmente llegarán a televisión, pero no ha sido un camino fácil. Netflix habría llegado a un acuerdo con la Warner Bros. para adaptar 'The Sandman', un trabajo que según explica THR estará dirigido por Allan Heinberg ('Wonder Woman', 'Anatomía de Grey'). Adicionalmente, el propio Neil Gaiman también participará como productor ejecutivo junto a David Goyer.

Todavía se desconocen los detalles oficiales de esta adaptación. No sabemos quién será el actor que interpretará a Morfeo (Sueño), no hay número de capítulos o temporadas y tampoco fecha estimada.

Destino, Muerte, Deseo, Desesperación, Delirio y Destrucción. La historia de 'The Sandman' es abstracta, misteriosa y mágica. Los cómics estuvieron nominados a varios Premios Hugo y está considerada una de las obras de fantasía más importantes de todos los tiempos. Una obra maestra que se une al extenso catálogo de Netflix, plataforma de streaming que en los últimos tiempos está apostando por grandes licencias de fantasía como 'The Witcher' o 'Magic: The Gathering'.

Warner Bros., en posesión de los derechos, habría ofrecido la licencia a diversas plataformas de contenido entre las que se encontraría HBO y previsiblemente Amazon Prime Vídeo, ya que esta última ha colaborado con Neil Gaiman. En vez de incorporar 'The Sandman' a su nuevo servicio de streaming, Warner Bros. habría decidido obtener una recompensa económica para poder apostar por una alianza con J.J Abrams.

'The Sandman' fueron cómics publicados por Vertido entre los años 1989 y 1996, con varias adaptaciones y series adicionales en tiempos más cercanos. Sin embargo durante décadas se había mantenido únicamente en el ámbito impreso, salvo adaptaciones realizadas por fans. Ahora Netflix tiene la oportunidad de dar a conocer a nuevos usuarios una de las grandes obras maestras de la fantasía y el horror cósmico.