'Magic: The Gathering' llegará a Netflix con un anime basado en el universo del juego de cartas y producida por los hermanos Russo

'Magic: The Gathering' será la próxima gran franquicia en llegar a Netflix. Después de 'The Witcher', el universo del famoso juego de cartas de Wizards of The Coast tendrá su serie propia en la plataforma de streaming y llegará por todo lo alto.

Tal es así, que Joe y Anthony Russo, más conocidos por ser los directores de películas tan conocidas como 'Capitán América: el Soldado de Invierno' y las dos últimas películas de 'Los Vengadores', serán los encargados de producir esta nueva serie basada en 'Magic: The Gathering'. Una vez finalizados sus compromisos con Marvel, los dos hermanos ya pueden enfrascarse en nuevos proyectos.

De Marvel a Netflix, los hermanos Russo llevarán las cartas Magic a la gran pantalla

Henry Gilroy ('Star Wars Rebels' y 'Star Wars: The Clone Wars') y Jose Molina ('The Tick', 'Agent Carter') serán los guionistas y coproductores de esta nueva serie, mientras que Yoriaki Mochizuki actuará como supervisor y coproductor. Se tratará de una serie de animación y los estudios Octopie Network y Bardel Entertainment se encargarán de producir el apartado técnico y visual.

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq — NX (@NXOnNetflix) 3 de junio de 2019

La noticia se ha confirmado de la mano de la propia Netflix, quien a través de una cuenta oficial de Twitter ha revelado la noticia de la serie junto a los hermanos Russo, así como una imagen del aspecto que tendrá Chandra Nalaar, una 'planeswalker', hechicera de piromancia y una de las magas más reconocidas de Magic.

De momento no se conocen muchos detalles sobre la nueva serie de Netflix, aunque para producirla el servicio de streaming ha llegado a una alianza con Hasbro, empresa responsable de Wizards of the Coast y las famosas cartas creadas en 1993 por Richard Garfield. Hoy en día, las cartas Magic están traducidas a más de 11 idiomas, disponibles en más de 70 países y cuentan con más de 38 millones de jugadores.

Según el comunicado oficial de Netflix, será la primera vez que la icónica franquicia será llevada a la gran pantalla en forma de serie animada. La serie intentará ampliar la historia de los 'Planeswalkers', héroes y villanos que tienen la habilidad de cambiar de plano y moverse de un lado al otro del multiverso.

'Magic: The Gathering' no será la primera serie animada de Netflix, aunque teniendo en cuenta el historial creativo de sus productores se espera que la apuesta sea potente. John Derderian, director de programación anime de Netflix, ha explicado así la importancia de la franquicia:

"Magic es una franquicia mundial muy querida con una base de fans masivamente comprometida que ha seguido creciendo en los últimos 25 años. No hay nadie mejor preparado para llevar esta historia a audiencias de todo el mundo que Joe y Anthony Russo, cuyo talento para la narración de géneros no tiene igual, como lo demuestra su papel central en la creación de algunos de los éxitos de taquilla más grandes de todos los tiempos".

En 2014, Simon Kinberg y 20th Century Fox intentaron llevar al cine una película basada en 'Magic: The Gathering', pero finalmente el proyecto no llegó a buen puerto. Con la presencia de los hermanos Russo y el apoyo de Netflix, es de esperar que los aficionados podamos disfrutar al fin de una serie animada a la altura del mítico juego de cartas. Todavía no hay fecha de llegada ni tráiler oficial, por lo que habrá que esperar unos cuantos meses más para poder conocer más detalles.

