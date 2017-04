'The Mist' ('La Niebla'), la serie basada en la novela de Stephen King, ya tiene tráiler

Una misteriosa y densa niebla irrumpe en un pequeño pueblecito de Maine, causando el caos entre sus habitantes. ¿Te resulta familiar el argumento? Es posible que sí, ya que se trata de la historia que cuenta Stephen King en su novela corta 'The Mist' ('La Niebla'), que hace unos años Frank Darabont adaptó al cine y que ahora, además, tendrá una nueva adaptación aunque a televisión en esta ocasión.

El próximo 22 de junio, Spike TV comenzará su emisión en Estados Unidos y ya tenemos el primer tráiler que nos permite comprobar cómo será la ambientación. "Cuando los residentes de Bridgeville (Maine) se encuentran envueltos por una misteriosa niebla que contiene un sinfín de amenazas extrañas e inexplicables, su humanidad se pondrá a prueba", dice la descripción oficial que la cadena ha publicado de la serie.

La adaptación correrá a cargo de Christian Torpe, que no es muy conocido al otro lado del Atlántico pero que ha sido creador y guionista de varias series danesas ('Rita' y su spinoff 'Hjørdis') son dos de las más recientes. Entre sus protagonistas hay muchas caras desconocidas para el gran público, aunque también hay algún nombre que resultará familiar (como, por ejemplo, Frances Conroy, de 'A dos metros bajo tierra').

Las adaptaciones de Stephen King en televisión

Aunque 'The Mist' será la adaptación televisiva de Stephen King más reciente, no es la única que hemos visto en los últimos años. En 2012 llegó 'Under the dome' ('La cúpula'), con una tibia acogida tanto por los espectadores como por la crítica. El año pasado fue el turno de '11.22.63', que gustó en líneas generales pero pasó bastante desapercibida imagino que en parte al ser de Hulu, aunque el proyecto más esperado es el de la miniserie de 'Castle Rock'.

Veremos a ver qué pasa con 'The Mist' y si el hecho de ser un proyecto desarrollado para una cadena de televisión secundaria (es decir, poco dinero) no termina pasando factura a la producción.