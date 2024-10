'Terrifier 3' es la pelicula más brutal que ha pasado por los cines en años. Y además, deja una valiosa lección para la industria

Es difícil transmitir a alguien que no ha visto una pelicula de la serie 'Terrifier' hasta qué punto lo que puede encontrarse es, quizás, lo más extremo y brutal que haya visto nunca en una sala de cine comercial (salvo que tenga sesenta y tantos años y asistiera en su día al estreno de 'Holocausto Caníbal'). 'Terrifier 3', que llega justo a tiempo para Halloween a los cines españoles, es un espectaculo de violencia y terror extremo absolutamente avasallador, pero tambien es un singularísimo caso de éxito, convirtiendose en una pieza digna de estudio. Tanto si te interesa el cine de terror como si no.

Aparta, payaso. Cuando 'Terrifier 3' sobrepasó en taquilla a 'Joker: Folie á Deux' cuando ésta solo llevaba dos semanas en cartel, el chiste se hacía solo: Art the Clown, inenarrable villano protagonista de la película de Damien Leone le pasaba por encima a otro payaso sociópata, el Joker de Joaquin Phoenix. Y de paso, dejaba una obvia moraleja de David contra Goliat: el ingenio, la honestidad enferma y la pasión por lo suyo de 'Terrifier 3' eran mucho más estimulantes para un público cansado de excentricidades teledirigidas como el fallido musical de Warner. 'Terrifier 3', literalmente, no parecía encontrar oponente a su altura.

La recaudacion del terror. 'Terrifier 3' lleva ya recaudados 57'7 millones de dólares en todo el mundo, contra un presupuesto de apenas 2 millones. Es decir, está mejorando el ya espectacular resultado de su predecesora, que partía de solo 250.000 dólares de presupuesto (la escena más compleja de la pelicula tuvo que terminarse financiándola aparte por crowdfunding) y recaudó 15,7 millones. Aunque se ha dicho que es la película estrenada sin calificación que más ha recaudado de la historia, no es del todo exacto: 'Zombi' de George A. Romero, con la inflacion ajustada, la supera, aunque los datos de recaudacion de aquella son contradictorios. Aún así, el logro de Art el Payaso es absolutamente espectacular.

Lo que gusta el terror extremo. Que el cine de terror atraviesa un momento de aceptacion crítica y de taquilla como no se veía en décadas es algo que no se le escapa a nadie. Triunfan productoras como A24, especializada en cine de autor pero que dedica buena parte de sus esfuerzos al cine de género, siempre con un sello distintivo y alejado de los grandes bombazos de taquilla (aunque a veces lo consiguen, y con películas como las de Ari Aster sin duda han dado forma al terror como lo conocemos hoy). Y la vertiente más extrema del terror encuentra éxitos como no se veían desde los mayores disparates sanguinolentos de los ochenta. El éxito sorpresa de la corrosiva 'La sustancia' , que lleva 41 millones de dólares recaudados en todo el mundo, es el último caso.

Ahora sí. En paralelo a ese nuevo renacimiento en taquilla del terror hay una nueva revaloración de la vertiente más extrema del género. La mencionada 'La sustancia' tiene nada menos que un 91% en Rotten Tomatoes. Y esta misma 'Terrifier 3' tiene un nada desdeñable 77% (en ambos casos acompañados de excelentes opiniones de los usuarios). Posiblemente, nunca una película tan clara y llanamente splatter, sin más coartada intelectual que el impacto puro y duro, había sido tan bien recibida por la crítica. No hay más que comparar con subgéneros del terror extremo como el slasher de los ochenta, adorado por el público pero defenestrado por la prensa especializada.

Art Attack. Y lo cierto es que 'Terrifier 3', y en general la saga del payaso asesino de Damien Leone, tiene -pese a su violencia extrema, que obliga en ocasiones a apartar la mirada de la pantalla- una sugestiva propuesta, un jugueteo con el espectador, al que desafía a que se divierta con situaciones absolutamente atroces. Devolviendo al gore al espectáculo de barraca de feria que fue en sus inicios, la propuesta de 'Terrifier 3' podrá no ser excesivamente sofisticada, pero tiene una intención, una tesis, un discurso, y se queda en la memoria del espectador mucho después de abandonar la butaca. Que ya es más de lo que podemos decir de 'Joker: Folie á Deux'. Y por una vez, el público está de acuerdo.

