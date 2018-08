Tenemos el primer tráiler de 'Star Wars: Resistance', la nueva serie animada "estilo anime" de Disney y Lucasfilm

Sabemos que Disney no piensa dejar de exprimir a la 'gallina de los huevos de oro', por ello se sabe que la compañía está desarrollando varios proyectos en paralelo dentro del universo de 'Star Wars', una de sus licencias más importantes, aunque eso signifique fallos y errores que terminan molestando a los fans.

Por fortuna esto no ocurre con sus series animadas, las cuales han sido aire fresco para la franquicia con productos con muy buena manufactura y calidad, con diálogos e historias inteligentes. No por nada el regreso de 'The Clone Wars' fue una bomba celebrada en todo el mundo.

A principios de año, nos enteramos que Disney y Lucasfilm estaban preparando una nueva serie a animada y hoy finalmente tenemos el primer tráiler de 'Star Wars: Resistance'.

Dave Filoni nuevamente a la cabeza

Esta nueva serie animada será la primera en centrarse antes de los acontecimientos de 'The Force Awakens', por lo que conoceremos el ascenso de la Primera Orden y el nacimiento de la Resistencia. La historia se centrará en Kazuda Xiono, un joven piloto reclutado por la General Leia Organa, quien se encargará de una misión para espiar a la Primera Orden.

La serie contará con la participación de algunos personajes de la última trilogía, como BB-8, Poe Dameron y Captain Phasma, estos últimos con las voces originales de Oscar Isaac y Gwendoline Christie. Pero la parte más atractiva, y la que le da mayor certidumbre a la serie, es que contará con la dirección de Dave Filoni, máximo responsable del éxito de 'The Clone Wars' y 'Rebels'.

Como ya vimos, Resistance será la primera serie animada de Star Wars que usará la técnica 'cel-shaded', con lo que se busca dar ese aspecto inspirado en el anime, y a su vez desmarcarse de las anteriores series animadas.

'Star Wars: Resistance' se estrenará el próximo 7 de octubre en Disney Channel, para Estados Unidos, y más adelante llegará a Disney XD en todo el mundo. El primer capítulo tendrá una duración de una hora mientras que el resto serán de 30 minutos. También hay que destacar que esta nueva serie será la primera en no ser licenciada para otras cadenas de televisión o plataforma de streaming, como Netflix, ya que se mantendrá exclusiva de las plataformas de Disney, como su próximo nuevo servicio de VOD.

