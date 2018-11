Stan Lee y TODOS sus cameos: de Fox a Sony, pasando por Disney y hasta DC, y por supuesto Marvel

Stan Lee se ha ido, pero su legado permanecerá por siempre, sólo basta ver las grandes muestras de cariño y agradecimiento a uno de los personajes más grandes que ha visto nuestro universo. Stan Lee fue un prolífico autor, el responsable de haber dado vida a 179 villanos y 60 héroes, pero también fue toda una inspiración, dejando una gran legión de fans en todo el mundo.

De entre las muchas cosas que se le reconocen a Stan Lee, están por supuesto sus cameos, que iniciaron como una forma de diversión y terminaron siendo un homenaje a sus creaciones, que con el paso de los años se han convertido en todo un sello distintivo que incluso fueron más allá de Marvel.

Hoy, tras su muerte, queremos celebrar su vida y todo lo que aportó al mundo del entretenimiento precisamente con una recopilación de algunos de sus cameos, así como algunas curiosidades en cuanto a sus participaciones más allá de las películas de Marvel.

El padre de los cómics modernos y sus cameos

El mismo se hizo llamar el rey de los cameos, y es que nadie más ha hecho lo que Stan Lee en el mundo del cine. Todo inició en 1989 en 'The Trial of the Incredible Hulk', donde apareció como miembro del jurado, y desde entonces ha participado en todas y cada una de las películas del Marvel Cinematic Universe, desde 'Iron Man' (2008) hasta 'Avengers 4' (2019).

Sin embargo, Stan Lee no ha podido participar en todas la películas relacionadas con algún personaje de Marvel Comics, ya sea por conflictos de agenda o peleas entre las casas productoras. Como sabemos, Marvel Studios, ahora propiedad de Disney, paradójicamente no posee todos los derechos cinematográficos de algunos de los personajes, ya que hace algunos años Marvel tuvo que vender las licencias cinematográficas a estudios como la 20th Century Fox y Sony Pictures para enfrentar problemas financieros. Aunque hoy día, las licencias de Fox ya están de regreso en Marvel tras la compra por parte de Disney.

A esto le podemos sumar cameos en series de televisión, otras películas que no están relacionadas con los comics, así como videojuegos, programas de televisión y hasta series animadas. Para darnos una idea, entre todos estos cameos, Stan Lee ha aparecido un total de 96 veces, sin contar las próximas películas, donde sólo se ha confirmado su participación en 'Avengers 4'.

En el siguiente vídeo, podemos ver una recopilación de gran parte de sus cameos, desde 1989, con 'The Trial of the Incredible Hulk', hasta este 2018, con 'Ant-Man and The Wasp'.

Aquí faltó incluir su más reciente cameo en 'Venom', que se estrenó recientemente.

Como mencionaba, Stan Lee no ha hecho cameos en todas las películas relacionadas con el universo Marvel, como 'X-Men 2', 'X-Men Origins: Wolverine', 'X-Men: First Class', 'The Wolverine', 'X-Men: Days of Future Past', 'Fantastic Four', 'Blade', 'Blade II', 'Blade: Trinity', 'The Punisher', 'Elektra', 'Man-Thing', 'Ghost Rider', 'Punisher War Zone' y 'Ghost Rider: Spirit of Vengeance'. De hecho, tampoco aparece en 'Logan', donde se confirmó que había grabado su participación, pero al final fue eliminado del corte final de la cinta.

En el caso de 'Logan', Ryan Reynolds quiso que Stan Lee apareciera en la película aunque con un poco de trampa, ya que Reynolds decidió meter a Stan Lee en el teaser de 'Deadpool 2' que aparecía antes de que iniciara la cinta.

De hecho, Ryan Reynolds volvió a incluir a Stan Lee en un segundo teaser de 'Deadpool 2', aunque en esta ocasión no actuaba, sino que aparecía como parte de la pintura que parodia a Bob Ross.

Stan Lee es en realidad un 'Uatu' o 'Vigilante'

Las apariciones de Stan Lee provocaron todo tipo de teorías, las cuales apuntaban a que todos sus cameos estaban conectados de alguna manera, algo que finalmente se confirmó en 2017. Durante una entrevista tras el estreno de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', Kevin Feige, el máximo responsable de Marvel, mencionó que Stan Lee existe más allá de la realidad de todas las película, y es que en realidad se trata de un 'Vigilante'.

Concretamente, Stan Lee en el universo cinematográfico sería un 'Uatu', que es un personaje ficticio del Universo Marvel que cuenta con el poder de la omnipresencia, pero que sólo se limita a observar los eventos del universo sin interferir en ellos. Existe una raza de estos seres vigilantes, todos con el mismo poder y propósito, y en el caso del Uatu, se trata de un vigilante asignado al sector espacial que contiene a la Tierra.

Otros cameos de Stan Lee en televisión

Como comentaba, Stan Lee ha aparecido en más películas, series, programas, videojuegos, vídeos musicales y películas de animación. Por ejemplo, Stan Lee apareció en la caricatura de 'Muppets Babies', en la película 'Mallrats' de Kevin Smith de 1995, en 'Comic Book: The Movie' dirigida por Mark Hamill, en 'The Princess Diaries 2: Royal Engagement' de 2004, en el episodio 16 de la serie 'Heroes', donde acompaña a Hiro Nakamura, así como en el capítulo 16 de la temporada 3 de 'The Big Bang Theory'.

También lo vimos en 'Entourage', 'Chuck', 'Los Simpson', las series animadas de Spider-Man y 'Phineas y Ferb: Misión Marvel', que fue su última participación para una serie animada.

Por supuesto tenemos que mencionar las propias series de Marvel, donde Stan Lee tal vez no ha aparecido en todas de forma física, pero sí al menos como un cartel. Tal es el caso de 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron Fist', 'The Defenders' y 'The Punisher'.

Donde sí ha aparecido actuando ha sido en 'Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Agent Carter' y en 'Runaways'.

En el siguiente vídeo veremos 10 de sus cameos fuera de las películas de Marvel.

Uno de sus cameos más memorables fue el que hizo recientemente para DC, sí, DC Comics, la competencia de Marvel. Ya que Stan Lee aceptó la invitación para aparecer en la película de los 'Teen Titans', donde mencionó: "no importa que sea una película de DC, yo amo los cameos".

Stan Lee en los videojuegos y en atracciones de Disney

Por si no ha sido suficiente, Stan Lee también participó con su voz en el recién inaugurado juego de los parques Disney 'Guardians of the Galaxy Mission Breakout', donde aparece en una celda como parte de los tesoros del Coleccionista. Asimismo, ha tenido varias participaciones en diversos videojuegos, que van desde narraciones y apariciones en diversos juegos de Spider-Man, hasta participaciones en 'Marvel Ultimate Alliance 2', 'Lego Marvel Super Heroes', 'Lego Marvel's Avengers' y 'Lego Marvel Super Heroes 2'.

Su última participación fue en el videojuego de 'Spider-Man' para PlayStation 4.

Hasta siempre, Stan Lee