Sonic eterno: Sega prepara una serie de imagen real para Paramount+ y una tercera película

Aún no se ha estrenado la segunda parte de 'Sonic the Hedgehog' (será el 8 de abril cuando llegue a los cines) y Sega ya está barruntando, junto a Paramount Pictures, cómo seguir encontrando derivadas para el no-tan-sorprendente éxito de la primera película. Para ello anuncia no solo la tercera película, sino también la primera serie de acción real de Sonic, que llegará en 2023 a Paramount+ (es decir, que posiblemente aquí la veamos en la futura SkyShowtime).

De momento no hay datos adicionales sobre ninguno de los dos proyectos, pero sí se sabe que en la serie aparecerá el personaje de Knuckles doblado por Idris Elba. Es decir, que la serie posiblemente sea un spin-off de las películas, con diseños similares y una línea argumental que mantenga cierta continuidad.

2022, año Sonic

Tal y como adelanta Sega, 2022 será un año importante para la franquicia de Sonic. Haruki Satomi, director general de SEGA, ha comentado que no se trata solo de la esperada secuela: "2022 será un año bastante significativo para la franquicia gracias al estreno en abril de la segunda película y la llegada a final de año de 'Sonic Frontiers', el nuevo y esperado videojuego de la franquicia".

Está claro que, después de unos años creativamente en dique seco, la franquicia se ha visto revitalizada por una película que, además, ha obrado el milagro de mantener más o menos intactas las constantes estéticas y argumentales de los juegos. Una posición de ventaja con respecto a otras compañías como Sony -que también está deseando adaptar sus propiedades al cine-: ¿vuelven a ser los videojuegos la nueva niña bonita de las adaptaciones cinematográficas?