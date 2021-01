Una serie animada de 'Juego de Tronos': una posibilidad que estudian en HBO Max, según The Hollywood Reporter

Que 'Juego de Tronos' no iba a acabar sin más era casi un hecho, o al menos algo que muchos sospechábamos tras cosechar un tremendo éxito, y más tarde supimos que habría cuatro tres spinoffs. Pero ahora se filtra información acerca de una posible serie de animación de 'Juego de Tronos' que emitiría HBO Max.

De momento las informaciones se han centrado sobre todo en una de las precuelas, la basada en la historia de los Targaryen, mientras los otros proyectos están aparentemente algo más en el aire. Ahora a ésos se suma éste, que supondría un cambio de formato y quizás una manera de llegar a otros sectores del público.

Sin cambio de público diana, aparentemente

La información la publica The Hollywood Reporter a partir de sus fuentes. Al parecer HBO estaría tanteando el terreno de la animación en torno al universo de esta serie, basada a su vez en el de las novelas de George R. R. Martin.

Por ahora no se habría definido la trama, es decir, en este caso no sabemos si se plantean una precuela, una secuela o simplemente una versión de la serie en este formato. Aunque lo que sí que comenta el medio es que el tono sería similar a la serie original en tanto a que fuese más bien un contenido para adultos. Es decir, de momento no parece que vayan a aprovechar para rebajar ciertos contenidos y llegar quizás a un público más infantil.

Como decíamos, la que más segura se plantea es 'House of Dragons', confirmada por el propio Martin y basada en la estirpe de la popular y controvertida Daenerys, cuyo estreno se estima para el 2022. Más en duda están las precuelas de Max Borenstein, Brian Helgeland y Carly Wray (ésta trabajando directamente con George R.R. Martin), a las que ahora se suma este rumor.

Así que todo apunta a que aún nos quedan muchos dragones por ver. De hecho, como también os contamos aquí, la exitosa serie incluso pasaría al plano de la realidad con su propio un parque temático. Desde luego, 'Juego de Tronos' es cada vez más el Disney de HBO.