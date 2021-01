Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'A descubierto', 'Scott Pilgrim', Ursula K. LeGuin y mucho más

Se abre ante nosotros un fin de semana lleno de opciones, tan diversas como siempre: ciencia-ficción feminista, cine bélico con soldados hiperaumentados y yo-contra-el-barrio de calibre píxel. Te presentamos algunas de las mejores posibilidades de ocio de las plataformas de streaming, librerías y tiendas de videojuegos. Que no se diga.

A descubierto (Netflix)

Anthony Mackie y Damson Idris protagonizan el estreno de Netflix de esta semana, que nos manda a un futuro militar muy cercano, con soldados sintéticos y robots carne de cañón. Cuando un joven soldado piloto de drones que nunca ha estado en el frente es enviado a ayudar a un superior a misiones humanitarias en una conflictiva frontera del Este de Europa, descubrirá que la guerra no es cómo se la imaginaba seguro tras una pantalla.

Marie Curie (HBO)

Biografía de la pionera física y química Marie Curie, que tras morir su marido y haber ganado un Premio Nobel, tuvo que hacerse valer entre la comunidad científica. Cuando ya viuda inició una relación con un hombre casado, tuvo también que combatir con el puritanismo de la sociedad de su época. Un biopic de origen francés que intenta derribar unos cuantos mitos sobre una figura histórica, pero también controvertida.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia)

Si te quedaste con los dientes largos al ver la impresionante edición especial de este extraordinario beat'em-up pero el bolsillo ya no te da más de sí, no te preocupes: sigues teniendo la opción digital que ya está en las tiendas de PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia, y que incluye el original remasterizado y los dos DLCs que lo acompañaron. Jugabilidad de la vieja escuela, inspiración en una de las películas de tu vida y gloria ultraviolenta pixelada. Qué más quieres.

Ya a la venta

Star Wars Battlefront 2 (gratis para PC)

Como cada semana, la Epic Games Store nos regala un juego de estreno, y esta vez es un auténtico bombazo: nada menos que 'Star Wars - Battlefront II', donde podremos controlar a soldados imperiales, droides de la Federación de Comercio o combatientes rebeldes. Kylo Ren o rey están entre los héroes o villanos que podemos controlar, y por supuesto, también habrá naves que pilotar, algunas tan míticas como el Halcón Milenario.

'The Weather Man - El hombre del tiempo' #1 (Jody LeHeup y Nathan Fox)

Jody LeHeup y Nathan Fox son el equipo creativo de esta serie trepidante y humorística de la que Norma publica este mes su primera entrega. En ella conoceremos a Nathan Bright, un hombre que lo tiene todo: una novia increíble, una mascota genial, y un trabajo como el hombre del tiempo número uno de un planeta Marte colonizado. Todo perfecto, hasta que es acusado de perpetrar el mayor ataque terrorista de la historia humana.

Ya a la venta

El idioma de la noche (Ursula K. LeGuin)

La gran dama de la ciencia-ficción está más de moda que nunca, y tras unos años de sequía en los que encontrar sus libros traducidos al español era francamente difícil, abunda incluso la recuperación de sus textos inéditos. Como esta colección de ensayos que permanecía inédita desde 1979 y donde reflexiona sobre la profesión de escribir, el feminismo y la creación de mundos de fantasía. Toda una lección magistral de una auténtica maestra.