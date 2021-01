Del Halcón Milenario a los Destructores Estelares: estas son las 11 naves y vehículos con mejores diseños de 'Star Wars'

A menudo se valora 'Star Wars' en términos de su escala, sus personajes, la historia que cuenta o incluso el fandom que desata. Sin embargo, la larga saga de películas cuenta con unos extraordinarios diseños a los que a menudo no se presta la atención que merecen, que brillan especialmente en aspectos como las criaturas (robóticas o no) y las naves. John Barry, Norman Reynolds o Ralph McQuarrie son algunos de los nombres propios detrás de planetas inhóspitos o criaturas hoy legendarias.

Como 'Star Wars' es mucho más que el Halcón milenario o las Alas X, hemos seleccionado algunas de las naves y vehículos más notables por su diseño, sea por lo realista, por lo imaginativo o por lo icónico. Hay decenas de ausencias, que en muchos casos obedecen a la educación sentimental de cada cual, y os invitamos a que nos las contéis en los comentarios. Estas son 11 de las naves y vehículos mejor diseñados de la franquicia galáctica más popular de todos los tiempos.

Halcón Milenario

La nave que hizo el Corredor de Kessel en doce parsecs es el símbolo absoluto de la franquicia, posiblemente porque a diferencia de otros vehículos igualmente icónicos, es único (en realidad, lógicamente, no lo es: es un carguero ligero corelliano modelo YT-1300), y está absolutamente identificado con uno de los personajes más queridos de la saga, Han Solo (pese a que su propietario ha ido yendo y viniendo con el tiempo). Su velocidad y maniobrabilidad la convirtieron en una de las armas favoritas de los rebeldes en la trilogía original y en la nave más odiada del Imperio, aparte de que su diseño peculiar la hace perfectamente reconocible a distancia. Ah, e incluye tablero de dejarik. ¡Lo tiene todo!

Ala-X / X-Wing

Aunque se ha visto en distintas versiones, más o menos potentes, y ha sido rediseñada para la última trilogía, el componente icónico de este modelo viene también por el más famoso de sus pilotos, Luke Skywalker. Un Ala-X acabó con la primera Estrella de la Muerte gracias a su velocidad y maniobrabilidad, y su diseño es otra idea felicísima de Ralph McQuarrie, con esas alas móviles en forma de letra X. El Ala-X original de Luke, además, también se ha convertido en una reliquia de tiempos remotos en la mitología de la saga, y tiene un papel activo en la trilogía original que lleva al vehículo más allá de un simple pegatiros.

Caza TIE / TIE Fighter

La Santísima Trinidad de las naves icónicas de la trilogía original se cierra con este espectacular caza imperial capaz de competir con las Alas-X en términos de velocidad y maniobrabilidad, lo que ha convertido a ambas en protagonistas de las escaramuzas más memorables de la franquicia. Versiones mejoradas, en modo Avanzado, Bombardero y, sobre todo, el Interceptor que se vio en 'El retorno del jedi', han ido potenciando el modelo clásico original, mejorando en este último caso las improbables alas-orejas de elefante del original. Aunque ninguno como el que pilotaba el mismísimo Darth Vader, que es lo que ha dado fama a estas naves.

Destructor Estelar

Un espectador de la primera 'Star Wars' solo tiene que ver la envergadura de esta nave para asimilar de un plumazo el poder del que puede presumir el Imperio. Por supuesto, esta nave no suele usarse para destruir estrellas, pero su nombre está puesto precisamente para imponer respeto. Su diseño, como una punta de lanza, sigue siendo infalible, ya que concentra todo su poder de fuego en un solo rayo frontal (aunque no exclusivamente). La variante más conocida es el Super Destructor Estelar, término que se empezó a usar en las Guerras Clon y cuya expresión máxima, de inimaginable potencia de fuego y capaz de hacer que se rindiera un sistema planetario completo con su sola presencia, es el Superdestructor Estelar Ejecutor, nave insignia personal de Darth Vader.

Lanzadera imperial

También conocida como Lanzadera T-4a clase Lambda, es un sistema de transporte de tropas imperiales y tiene una estética muy especial cuando vuela, como una especie de "Y" invertida. Suele ser un modo de transporte de oficiales de alto rango, incluidas personalidades como el mismísimo Emperador. Los Rebeldes llegaron a tener una flota de lanzaderas secuestradas, que usaban para sus propios fines y tenían el logo de la Alianza en el ala central.

Nave Real Nubian 327 tipo J

Esta regia nave de metal pulido apareció por primera vez en 'La amenaza fantasma', y es ciertamente distinta a cualquier otra nave que se haya visto en la franquicia. De hecho, casi pertenece a un tipo de ciencia-ficción distinta a la que define la estética pedrestre y mecánica de 'Star Wars'. Otras naves de Naboo tienen un estilo similar, pero esta, en la que viaja la reina Padme, sigue siendo única y encaja perfectamente, con su ausencia de armamento y estilo elegante, con los años pacíficos de la República. Incluye Salón de Trono y, posiblemente, cuarto de baño.

Nave de Control de Droides clase Lucrehulk

Una de las naves más discutidas de la franquicia es esta mole aparecida por primera vez en 'La amenaza fantasma', una nave de guerra modificada para transmitir señales de control a los droides de combate y droides Buitre que defendían la Federación de Comercio. Originariamente estas naves tenían propósitos comerciales, pero como eran atacadas constantemente por piratas, acabaron armándose. Su fascinante diseño, tan estético como poco práctico, no les hace darse cuenta de que están siendo atacados hasta que es tarde, pero esa forma de platillo volante de portada pulp de los años treinta canaliza lo que más nos gusta de la trilogía original de 'Star Wars'.

Supremacy

Otra nave discutidísima (que además debutó en la injustamente odiada 'Star Wars: Los últimos Jedi'), pero que también tiene un encanto especial, de nave que es todo diseño, impracticable en un universo físico real, pero con un aire de vieja ciencia-ficción poco preocupada por la verosimilitud, algo que cuenta toda nuestra devoción. Se trata de un Acorazado Estelar clase Mega que sirvió como nave insignia del Líder Supremo Snoke y cuartel general móvil de la Primera Orden. Sus sesenta kilómetros de envergadura podían dar cabida a más de dos millones de tripulantes.

Speeders

Los speeders son los vehículos, habitualmente unipersonales, usados para desplazarse por la superficie de un planeta a gran velocidad gracias a tecnología antigravitatoria. Los hay de muchos tipos, aunque nos quedamos con un trío de ases: el landspeeder de Luke Skywalker con el que se movía por la superficie de Tatooine en la primera 'Star Wars'; el fabuloso speeder de Rey con el que se desplazaba por Jakku y construido por ella misma con chatarra; y por supuesto, las speeder bikes o moto jets, que hemos visto en innumerables ocasiones pilotadas por rebeldes e imperiales, pero que han brillado especialmente en las secuencias de acción de 'El retorno del jedi' y 'The Mandalorian'.

Sandcrawler

Aunque no flota, ni surca los cielos, este es un vehículo impepinable de la 'Star Wars' clásica. Una monstruosidad de acero oxidado que sirve para que los jawas se muevan de un lado a otro de Tatooine. Su origen es el de vehículos mineros previos a que los trabajadores dejaran el planeta por culpa de los incursores tusken (que tienen otro vehículo que nos encanta: los banthas, aunque este ya sí que se escapa por completo de los objetivos de esta lista). Cuando abandonaron Tatooine, dejaron atrás estos armatostes que los jawas usan como una especie de ciudades móviles. Su diseño minimalista, extremo, utilitarista y colosal nos recuerda que 'Star Wars' no solo es naves disparando lásers, sino también epopeyas de exploración planetaria, como tan bien ha ejemplificado 'The Mandalorian'.

AT-AT

Las siglas de All Terrain Armored Transport (Transporte Armado Todoterreno) corresponden a vehículos que también se han convertido en siluetas icónicas de la franquicia. Su aspecto animaloide y su envergadura convertía la batalla en la superficie del planeta helado Hoth en 'El imperio contraataca' casi en una película de Godzilla, y los andares patizambos de estos mostrencos se han convertido un poco en símbolo del Imperio por aquellos tiempos: "nave grande, ande o no ande". Muy reseñable, también, su regreso en la última trilogía, con el equilibrio apropiado entre renovación y nostalgia.