11 películas homenajeadas en 'The Mandalorian' que puedes recuperar para superar el final de la segunda temporada

'The Mandalorian' ha acabado por todo lo alto y ya sabemos que tendremos que esperar todo un año para reencontrarnos con Mando, Grogu, Cara Dune y compañía. La segunda temporada ha brillado con su confirmación de un estilo luminoso, directo y falsamente sencillo (porque hacer las cosas por la vía de la línea clara tiene su complicación). Pero también por la avalancha de homenajes que ha desplegado ante los espectadores.

Pero no solo ha homenajeado a otras películas de la franquicia, que obviamente ahí están con todo su legado y su lore, sino que ha mirado en otras muchas direcciones. Películas de samuráis, cine de autor de los setenta, ciencia-ficción inesperada... hemos entresacado unos cuantos de estos homenajes en una breve lista de películas a las que acudir para rastrear los homenajes de 'The Mandalorian'. Para que el año que tienes por delante no sea tan largo.

Podemos pasarnos el día discutiendo si la 'Star Wars' original certificó o no el hundimiento del "Nuevo Hollywood" que estaba cambiando el cine con películas como 'El Padrino' o 'Taxi Driver'. Pero lo que es seguro es que que precipitó el fracaso en taquilla de una de las mejores películas de uno de sus grandes autores, 'Carga Maldita' de William Friedkin, estrenada para su desgracia solo un mes después de film de Lucas. Un clásico del cine comercial más asilvestrado que 'The Mandalorian' homenajea en su capítulo 15, 'El creyente'.

En la película de Friedkin, un grupo de desesperados sin nada que perder conduce un camión lleno de nitroglicerina por la jungla sudamericana. En 'The Mandalorian', Mando y un ex-presidiario tienen que atravesar una selva en un transporte imperial rebosante del altamente volátil rhydonium, lo que les impide frenar bruscamente para que el material no se desestabilice. Un espléndido homenaje a una película clásica que mereció mejor suerte.

Si hay dos cosas a las que 'The Mandalorian' ha rendido claro tributo ha sido al western y al cine de samuráis, y no hay que ser ningún experto cinéfilo para verlo muy claro. Uno de los guiños más directos e interesantes es el reciente del episodio 5 de la temporada 2 a 'Yojimbo' de Akira Kurosawa, en el que la jedi Ahsoka Kano (Rosario Dawson) se planta delante de la magistrada Morgan Elsbeth, Lang y su ejército de secuaces. Un fan de la serie en reddit mostró el plano del homenaje a este sensacional clásico de Kurosawa, en el que sin embargo los tiros argumentales van por otro lado. En la película de 1961, un ronin juega a dos bandas con un par de grupos de criminales que tienen sometido a un pueblo para enfrentarlos entre sí.

