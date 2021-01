'Star Wars' estrena nueva línea temporal oficial: así queda el cacao cronológico de la saga tras la irrupción de la Alta República

La llegada oficial de una nueva era a la cronología de Star Wars, la Alta República, situada en los tiempos previos a las precuelas que arrancaron con 'La amenaza fantasma', supone una nueva reformulación del timeline de la franquicia. Desde luego, no radical, pero sí es una nueva visión que ha obligado a Lucasfilm a aclarar los términos en los que se mueve, acompañando a la primera novela de la subsaga 'High Republic' (parece que en español conservará el título inglés), 'Una prueba de valor', escrita por Justina Ireland. A esta saga de novelas se sumarán los nuevos comics ambientados en esa misma época.

¿Qué es exactamente esta Alta República? ¿Cómo quedan ubicadas el resto de las épocas de la cronología de 'Star Wars' en esta línea temporal? ¿Dónde encaja cada película y serie? Vamos a desentrañar los secretos de este desbarajuste temporal, y cómo van tomando forma los distintos espacios que Disney tiene pensados para próximos proyectos de la franquicia. Para empezar, empapaos en este nuevo esquema:

Antes de esto, la cronología de Star Wars se dividía en tres grandes bloques, tal y como se desveló en la D23 del 2019: la Era de la República, la Era de la Rebelión y la Era de la Resistencia. En cada una de ellas encajaba una de las tres trilogías cinematográficas, y la ubicación temporal era más imprecisa. Por ejemplo, 'Han Solo' estaba en un lugar indeterminado entre Rebelión y Resistencia, y 'The Mandalorian' coincidía en el tiempo con la trilogía clásica. Y no había nada previo al 'Episodio 1'.

La Alta República

Pasa a ser el punto de partida oficial del nuevo canon de 'Star Wars', y tiene lugar unos doscientos años antes de las precuelas. Los libros y comics que irán saliendo en 2021 ambientados en la época explorarán esta era que hasta ahora en el canon oficial solo se había mencionado. Fue en el universo expandido (eliminado de la continuidad por Disney, aunque la compañía picotea de sus aportaciones según le conviene) donde se desarrollaron historias ambientadas en este periodo previo al alzamiento del Imperio. La futura e intrigante serie 'The Acolyte' también estará ambientada en este periodo.

La caída de los Jedi

Desde la caída de la Orden de los Jedi y el regreso de los Sith. Fue explotada convenientemente en la trilogía de precuelas rodadas por George Lucas en los noventa y por los múltiples productos vinculados a las Guerras Clon, incluyendo las aclamadas series de animación. Es quizás, quitando la época de la Rebelión clásica, la fase más nutrida y con más entradas de toda la cronología.

Reinado del Imperio

La época de "paz y prosperidad", que diría un conservador à la page, en el que el Imperio se extiende por la galaxia. Curiosamente no hay demasiadas aportaciones a la franquicia que entren en este periodo poco explorado. La futura y prometedora serie animada 'The Bad Batch' tiene lugar en este periodo, tal y como sucedió con la cada vez más reivindicada 'Han Solo', que exhibía con su ambientación en este periodo uno de sus aspectos más interesantes.

La era de la rebelión

La época clásica de 'Star Wars' que todos y todas conocemos, no solo gracias a la trilogía inicial de películas. También el spin-off 'Rogue One' y 'Star Wars Rebels' están insertos en esta época donde nacen los grandes héroes del conflicto... y los grandes villanos. Acaba con la derrota aparentemente definitiva de Palpatine y el inicio de una prometedora nueva era de paz.

La nueva República

Una era de asombroso caos, con el Imperio sufriendo estertores que arrasan con miles de vidas y los rebeldes intentando establecer un gobierno decente en un sindiós galáctico muy interesante de explotar. No es de extrañar la atmósfera western de 'The Mandalorian', ambientada en esta época, algo que quizás comparta con las futuras 'Rangers of the New Republic' y 'Book of Boba Fett'.

Alzamiento de la Primera Orden

El Imperio se reorganiza, en busca de la resurrección de los Sith. La conclusión de la saga de Skywalker, con la trilogía más reciente de películas, tiene lugar en esta época, como lo tiene también la interesante 'Star Wars: Resistance', un estimable acompañamiento animado a las últimas películas.

Y así queda la nueva cronología para la franquicia. Sin duda (y más con la gran cantidad de series que ha anunciado Disney, la inmensa mayoría sin ubicación temporal por el momento) veremos cómo se incrementa en el futuro. Por ejemplo, observad cómo el plan sugiere que hay espacio la Alta República y la Caída de los Jedi, posiblemente porque esa primera época es tan amplia que se puede subdividir, además de sumarse nuevos ciclos previos. Y del mismo modo, se pueden subdividir en nuevas épocas tanto en los largos años del Imperio como sumar ciclos posteriores a la Nueva Orden.

Todo un festival cronológico al que habrá que permanecer atentos para ir ubicando las nuevas piezas que se nos vienen encima en los próximos y muy agitados meses de conflicto espacial.