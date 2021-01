Epic Games regala Battlefront II este mes: cómo y cuándo descargarlo

Epic Games acostumbra a regalar un juego semanal en su tienda de juegos online, y la próxima semana ha anunciado el Battlefront II para la semana que viene. Si estás interesado en conseguir gratis este juego de la saga Star Wars, nosotros vamos a contarte hoy todo lo que necesitas saber para conseguirlo.

Por eso, vamos a darte brevemente toda la información que necesitas para obtener el juego. Vamos a decirte las fechas exactas en las que va a estar disponible, y el sencillo proceso que necesitas llevar a cabo para poder obtenerlo sin coste.

Battlefront II gratis con Epic Games

Battlefront II es un juego de acción creado por la desarrolladora DICE, un shooter de acción ambientado en el mundo de Star Wars, que ofrece múltiples modos de juego enfocados al multijugador. También tiene una campaña de un jugador que narra los acontecimientos que sucedieron entre los episodios VI y VII de la saga cinematográfica. Tienes su análisis en VidaExtra, y su ficha completa en 3D Juegos.

Battlefront II estará gratis en la Epic Games Store del 14 al 21 de enero. El 14 por la tarde deberías poder encontrarlo ya disponible para adquirirlo, mientras que el 21 será el último día para hacerlo. Aquí, nuestra recomendación es que te pongas algún tipo de recordatorio, y que intentes obtenerlo lo más pronto posible para que luego no se te pase el día.

Cómo descargar gratis Battlefront II

Para obtener el juego, lo que tienes que hacer es entrar en la web de la tienda online de Epic Games, y en ella, iniciar sesión con tu cuenta de usuario de Epic Games. Si has comprado antes o has jugado a juegos como Fortnite ya tendrás una, y si no, podrás pulsar en Consigue Epic Games para crearte una nueva cuenta e iniciar sesión con ella.

Una vez estés dentro de la tienda, baja hasta la sección de Juegos gratuitos. Si lo haces ahora mismo, verás que el Battlefront II está indicado como Próximamente. Pero cuando llegue el día de su promoción encontrarás el juego con el indicador de Gratis ahora, y tendrás que pulsar sobre él para conseguirlo.

En la ficha, entre los días 14 y 21 de enero verás que aparece un botón de Obtener donde ahora solo pone Próximamente, y tendrás que pulsar sobre él para iniciar el proceso de comprar el juego.

La siguiente captura la tomamos con el juego que se está regalando ahora, pero será igual con Battlefront II. Irás a una cesta de la compra donde verás el juego por precio 0 y tendrás que pulsar en Realizar pedido. Una vez lo compres, el juego formará parte de la cuenta de usuario desde el que hayas hecho la operación. La marca de compartir tu correo con la distribuidora del juego es totalmente opcional, no tienes que hacerlo para conseguirlo.