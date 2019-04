El nuevo tráiler de los 'Vengadores: Endgame' muestra por fin a Thanos y su nueva arma

¿Preparados para la batalla final? Los 'Vengadores: Endgame' llegará a los cines el próximo 26 de abril, aunque en España podremos disfrutarla la tarde de antes. Para celebrar que las entradas ya están a la venta, Marvel Studios ha lanzado un nuevo tráiler con material inédito hasta la fecha y donde por fin aparece Thanos, el principal villano de la saga que todavía no se había mostrado en el anterior tráiler.

Además de su aparición, podemos ver que Thanos llega con una nueva armadura y con una nueva arma en forma de espada de doble filo que ya se ha dejado ver en juguetes basados en la película.

El nuevo tráiler de los 'Vengadores: Endgame' tiene un minuto exacto de duración y llega en formato panorámico 21:9. Aquí lo tenéis en su versión original y subtitulado al español.

“It’s not about how much we lost, it’s about how much we have left.” Tickets are now available for Marvel Studios’ #AvengersEndgame, in theaters April 26: https://t.co/5rUCmoQl3w pic.twitter.com/BwxOA1SWUh