¡Ya está aquí el épico tráiler final de los 'Vengadores: Endgame'!

El próximo 26 de abril conoceremos el esperado final de la saga de Los Vengadores y por fin, después de mucho esperar, ya tenemos con nosotros el tráiler final de los 'Vengadores: Endgame', la película que nos desvelará el desenlace de la saga de Thanos y las Gemas del Infinito.

Sin más dilación, aquí os dejamos con el tráiler final de Los Vengadores 4, tanto en su versión en inglés como en español. Y no os preocupéis, ya que como nos prometieron, el tráiler no contiene spoilers.

Aprovechando la llegada del tráiler final, desde Marvel Entertainment también han querido mostrar el que será el poster comercial de la película, donde aparecen principalmente los personajes que sobrevivieron a Thanos y algunos superhéroes como Capitana Marvel o Ant-Man que se unirán para combatir al titán.

Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/1ABjppabXT