Netflix también apuesta en grande por el anime: 'Evangelion', 'Caballeros del Zodiaco' y 'Ultraman' son algunas de sus armas

Disney+ se acerca y Netflix ya está preparada para el embate de Mickey y sus fuertes franquicias. Hoy la compañía de streaming anunció sus próximos estrenos para todos los amantes del anime, buscando así diversificar su oferta, que como sabemos, ya incluye 13 nuevas producciones animadas así como series y películas, esto como parte de una fuerte inversión busca aumentar su número de producciones exclusivas.

Esta pequeña bomba dejó ver que Netflix se ha hecho con importantes licencias donde se incluyen la mítica 'Neon Genesis Evangelion', así como la nueva versión de 'Caballeros del Zodiaco' y hasta una nueva serie original de 'Ultraman'. Conozcamos cada una de estas propuestas que llegarán a todo el mundo en 2019.

'Neon Genesis Evangelion'

La primera de ellas es una sorpresa que nadie esperaba, ya que Netflix tendrá en exclusiva los 26 capítulos originales del aclamado anime, 'Neon Genesis Evangelion', que es una de las series más importantes de la historia.

Pero eso no es todo, ya que Netflix también estrenará las películas 'The End of Evangelion' y 'Evangelion: Death (True)2', ésta última que es la remasterización de 'Death & Rebirth' de 1997. Tanto la serie como las películas llegarán en la primavera de 2019.

'Saint Seiya: Caballeros del Zodiaco'

Ya sabíamos que Netflix había adquirido los derechos para hacer un remake de 'Caballeros del Zodiaco' y hoy finalmente sabemos que llegará en verano de 2019. Esta serie consistirá en una nueva producción a cargo de Netflix que actualizará y conservará el "aspecto anime" para contarnos la historia de Atenea y sus Caballeros en su batalla contra los dioses del Olimpo.

'Ultraman'

La aventuras de 'Ultraman' es otro clásico que llegará a Netflix el próximo 1 de abril de 2019, que al igual que los 'Caballeros del Zodiaco' se trata de una nueva versión, sólo que ahora también tendremos nuevas historias bajo una animación que mezclará técnica anime con digital.

"Varios años han pasado desde los eventos de 'Ultraman', con el legendario "Gigante de Luz" (巨人 の Hikari no Kyojin) ahora un tan solo un recuerdo, ya que se cree que volvió a casa después de luchar contra los muchos alienígenas gigantes que invadieron la Tierra. El hijo de Shin Hayata, Shinjiro, parece poseer una habilidad extraña, y es esta habilidad, junto con la revelación de su padre de que fue Ultraman, lo que lleva a Shinjiro a luchar contra los nuevos alienígenas que invaden la Tierra como el nuevo Ultraman."

'Rilakkuma y Kaoru'

Uno de los personajes más populares de Japón estrenará serie en Netflix este próximo 19 de abril de 2019: 'Rilakkuma y Kaoru' será una serie en stop-motion que nos contará la historia de una mujer que comparte su vida junto a un osito de peluche.

'7SEEDS'

Y por último tenemos '7SEEDS', una aventura futurista que nos sitúa en la Tierra tras haber sido golpeada por un meteorito gigante. Este serie llegará a Netflix en abril de 2019 y será un anime más tradicional tanto en técnica como en historia.