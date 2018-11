Netflix va con todo contra Disney, y anuncia 13 producciones infantiles originales y exclusivas

2019 será un año importante para los servicios de vídeo en streaming, ya que se prepara la llegada de Disney y toda su maquinaria que sin duda será un duro competidor para aquellos que ya están establecidos. Netflix ya se prepara para este embate con una gran inversión en películas y series originales, además de fichajes de lujo dentro del mundo de la animación.

Hoy Netflix anunció seis nuevas producciones enfocadas en el mercado infantil y familiar, que se suman a las siete que ya habían anunciado durante este año, por lo que estamos hablado de 13 nuevas producciones originales que buscan dotar de contenido a la plataforma para no resentir la llegada de Disney el año que entra, y de paso posicionarse como una de las productoras más importantes del segmento.

Apostando en la animación original con fichajes de lujo

De acuerdo a las cifras de la propia Netflix, el 60% de sus usuarios consume contenido infantil y familiar cada mes, por lo que están haciendo una apuesta importante dentro de este apartado para seguir captando clientes y ofrecer cada vez más contenido original.

El anuncio nos habla de dos nuevas películas y cuatro nuevas series, donde se incluyen producciones de Jorge Gutiérrez, director de 'Book of Life', Craig McCracken, creador de 'The Powerpuff Girls', así como Meg LeFauve, guionista de 'Inside Out'. Conozcamos cada una de ellas.

'Maya and the Three'

La primera de ellas es una serie animada de nueve episodios que llegará en 2021, la cual estará dirigida por Jorge Gutiérrez, director de 'Book of Life', quien contará con el apoyo en la producción y el guion de Silvia Olivas ('Elena de Avalon') y Jeff Ranjo ('Moana').

'Maya and the Three' ha sido descrita por su creator como un "Señor de los anillos mexicano", donde la historia se centrará en la cultura Mesoamericana, situándonos en un ambiente mítico donde seguiremos a Maya, una princesa guerrera que se embarca en una búsqueda para reclutar a tres luchadores legendarios, esto con el objetivo de ayudar a salvar el mundo de los hombres y los dioses.

Go! Go! Cory Carson

Esta serie animada se estrenará en 2019 y estará dirigida a los niños en edad preescolar. Se basará en los juguetes Go! Go! Smart Wheels de VTech, donde seguiremos las aventuras de un auto llamado Cory Carson, "que recorre los sinuosos caminos de la infancia en Bumperton Hills".

'Go! Go! Cory Carson' cuenta con la participación de los productores ejecutivos Alex Woo ('Wall-E', 'Ratatouille'), Stanley Moore ('Finding Dory', 'Monsters University') y Tone Thyne.

'Kid Cosmic'

El creador de 'The Powerpuff Girls', Craig McCracken, está listo para regresar con una nueva serie animada que se estrenará en 2020. 'Kid Cosmic' nos relata la historia de un niño que sueña ser superhéroe, y un día al encontrar las 'piedras cósmicas del poder', sus sueños parecen haberse vuelto realidad. Esta serie más allá de las aventuras de un superhéroe nos mostrará lo complicado que puede ser tener poderes siendo un niño.

'Trash Truck'

Otra serie animada que llegará en 2020, esta vez de la mano de Max Keane ('Dear Basketball'). En 'Trash Truck' se nos contará la historia de Hank, "un niño de 6 años, libre y lleno de mugre, con una gran imaginación y un mejor amigo aún más grande... un camión de basura gigante". Esta producción cuenta con los productores ejecutivos Glen Keane ('La Sirenita', 'Aladdín', 'La Bella y la Bestia') y Gennie Rim ('Dear Basketball').

'My Father's Dragon'

Basada en las novelas infantiles de Ruth Stiles Gannett, 'My Father’s Dragon' será una película animada en 2D que llegará en 2021 bajo la producción de Nora Twomey ('The Breadwinner') y escrita por Meg LeFauve ('Inside Out'). Esta película nos contará la historia de Elmer Elevator, un joven fugitivo que busca a un dragón cautivo en una isla llamada 'Wild Island', pero aquí se encontrará con algo que no esperaba.

'The Willoughbys'

'The Willoughbys'

Se trata de una adaptación de la novela del mismo nombre de Lois Lowry, ganadora de la Medalla de Honor Newberry, la cual ha sido adaptada a película de animación por ordenador por parte de BRON Animation en Vancouver. Su estreno está previsto para 2020 y cuenta con la dirección de Kris Pearn ('Cloudy With A Chance of Meatballs 2').

"Cuando los cuatro niños Willoughby son abandonados por sus padres egoístas, tienen que aprender a adaptar sus valores anticuados al mundo contemporáneo para crear una familia nueva y moderna".

Las siete producciones originales anunciadas durante este 2018

Como comentaba, estas nuevas seis producciones se suman a siete más que han sido anunciadas a lo largo de este año:

'Jacob And The Sea Beast' : a estrenarse en 2020, se trata de una película de animación por ordenador escrita y dirigida por el ganador del Óscar Chris Williams ('Moana', 'Bolt').

'Klaus' : una película familiar de animación 2D del guionista y director Sergio Pablos, cocreador de 'Mi villano favorito' que se estrenará a finales de 2019.

'Mighty Little Bheem' : una serie animada para preescolares basada en la franquicia 'Bheem' que está siendo producida en la India. Se estrenará en 2019.

'Motown Magic': tras el éxito de 'Beat Bugs', vuelve Josh Wakely con una serie animada que reúne 52 versiones nuevas de algunos de los clásicos de Motown de músicos como The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes y Smokey Robinson. Su estreno será este 20 de noviembre de 2018.

'Over the Moon'