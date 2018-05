May the force be with you: éstos son los spin-off de Star Wars que podríamos ver en el futuro

Cada cuatro de mayo se celebra el día Star Wars. El juego de palabras ('May the fourth' -4 de mayo- y 'may the force' suenan parecido en inglés) han convertido esta jornada en una oportunidad para celebrar el fenómeno global en el que se ha convertido la saga original de George Lucas.

Asistimos en estos últimos años a un verdadero resurgimiento del fenómeno: Disney ha sabido aprovechar el tirón de Star Wars para iniciar un continuo goteo anual en el que se entremezclan los nuevos episodios de la última trilogía con un invento genial: los spin-offs. Pronto disfrutaremos del dedicado a Han Solo, pero ¿qué spin-offs de Star Wars os gustaría ver en los próximos años?

La gallina de los huevos de oro

Puede que 'Los últimos Jedi' se hayan convertido en la película de Star Wars más odiada por el público, pero eso no ha impedido que una vez más el éxito de taquilla haya sido fulgurante.

Disney tiene una gallina de los huevos de oro, y no parece que quiera parar de exprimirla. No solo con la nueva trilogía —y la que está por venir— sino también con esa inminente serie que producirá Jon Favreau y, por supuesto, con esos spin-offs que iniciaron su andadura con 'Rogue One'.

Este año veremos el segundo de esos esquejes: 'Han Solo' llegará a la gran pantalla el próximo 25 de mayo. De hecho ya contamos con otra futura entrega: Obi-Wan Kenobi tendrá su propio spin-off, pero eso no hace más que provocar que muchos se pregunten (nos preguntemos) qué nuevas historias de Star Wars nos esperan en el futuro.

Marvel y las series animadas nos dan pistas

La enorme cantidad de personajes que han aparecido en la saga hace que muchos de ellos puedan ser perfectamente válidos para dedicarles un largometraje, pero en esos futuros planes de Disney hay pistas interesantes, y no llegan de las películas, sino de los cómics.

De hecho desde que Marvel —que por cierto, pertenece a Disney— recuperara estos cómics han aparecido mini-series y cómics que dan pistas para futuros spin-offs en cine. Lo mismo ocurre con las series animadas de 'The Clone Wars' y 'Rebels' en las que se han reforzado las historias de ciertos personajes y hemos podido conocer a otros nuevos muy destacables. Los que parecen probables son los siguientes:

Darth Vader : el legendario personaje de la saga apenas apareció en 'Rogue One', pero ya solo eso desató de nuevo los deseos por ver una película dedicada a él. La serie de cómics 'Star Wars: Darth Vader' que apareció entre febrero de 2015 y octubre de 2016 tuvo muy buena acogida, y podría servir como base para ese spin-off propio.

: el legendario personaje de la saga apenas apareció en 'Rogue One', pero ya solo eso desató de nuevo los deseos por ver una película dedicada a él. La serie de cómics 'Star Wars: Darth Vader' que apareció entre febrero de 2015 y octubre de 2016 tuvo muy buena acogida, y podría servir como base para ese spin-off propio. Lando Calrissian : el amigo gamberro que todos querríamos tener ya se convirtió en uno de los secundarios más relevantes de toda la saga cuando apareció en los episodios V y VI de la trilogía original. El personaje reaparecerá en la entrega dedicada a Han Solo, algo que quizás descarte una película solo para él. Sin embargo sus apariciones en la serie animada de 'Star Wars Rebels' y la presencia de un cómic de Marvel dedicado a él plantean esa posibilidad.

: el amigo gamberro que todos querríamos tener ya se convirtió en uno de los secundarios más relevantes de toda la saga cuando apareció en los episodios V y VI de la trilogía original. El personaje reaparecerá en la entrega dedicada a Han Solo, algo que quizás descarte una película solo para él. Sin embargo sus apariciones en la serie animada de 'Star Wars Rebels' y la presencia de un cómic de Marvel dedicado a él plantean esa posibilidad. Yoda : los rumores sobre una película dedicada a Yoda ya se produjeron en 2013, e incluso algunos medios señalaron a Zack Snyder como el potencial director de dicha entrega. Sería interesante poder conocer los primeros pasos del gran maestro Jedi, aunque su longevidad podía situar la acción en cualquier otra época igual de interesante en su vida.

: los rumores sobre una película dedicada a Yoda ya se produjeron en 2013, e incluso algunos medios señalaron a Zack Snyder como el potencial director de dicha entrega. Sería interesante poder conocer los primeros pasos del gran maestro Jedi, aunque su longevidad podía situar la acción en cualquier otra época igual de interesante en su vida. Boba Fett : el misterioso cazarecompensas parecía tener asegurada su propia película, y de hecho hasta tuvo director asignado: Josh Trank, que debutó con 'Chronicle'. El proyecto se canceló de forma algo extraña, pero es evidente que el personaje tiene mucho peso entre los seguidores de la saga. No ha tenido de momento cómic de Marvel, pero sí ha sido protagonista de las serie 'Star Wars: Blood Ties' publicada por Dark Horse.

: el misterioso cazarecompensas parecía tener asegurada su propia película, y de hecho hasta tuvo director asignado: Josh Trank, que debutó con 'Chronicle'. El proyecto se canceló de forma algo extraña, pero es evidente que el personaje tiene mucho peso entre los seguidores de la saga. No ha tenido de momento cómic de Marvel, pero sí ha sido protagonista de las serie 'Star Wars: Blood Ties' publicada por Dark Horse. Darth Maul : el potencial de este personaje parecía dar mucho más de sí de lo que nos ofreció en 'La amenaza fantasma', y de hecho sus apariciones en las series animadas 'Las Guerras Clon' y 'Rebels' demostraron ese potencial. El personaje ya tiene su propia mini-serie en Marvel, algo que anima las probabilidades.

: el potencial de este personaje parecía dar mucho más de sí de lo que nos ofreció en 'La amenaza fantasma', y de hecho sus apariciones en las series animadas 'Las Guerras Clon' y 'Rebels' demostraron ese potencial. El personaje ya tiene su propia mini-serie en Marvel, algo que anima las probabilidades. Kanan Jarrus : no ha aparecido en ninguna película, pero este personaje parece haber ganado fuerza gracias a su aparición en 'Las Guerras Clon' y al hecho de contar también con una saga propia de Marvel.

: no ha aparecido en ninguna película, pero este personaje parece haber ganado fuerza gracias a su aparición en 'Las Guerras Clon' y al hecho de contar también con una saga propia de Marvel. Ashoka Tano: en Hollywood están dando en el clavo por las protagonistas femeninas, y otro de los personajes que no han aparecido en las trilogías en cine pero sí en 'The Clone Wars' y 'Rebels' es esta Jedi no humana que podría contar con una historia para ella sola.

Hay desde luego otras muchas opciones: casi tantas como personajes o historias derivadas de las sagas principales. Algunas de ellas tienen protagonismo en las series o los cómics (no descartaríamos una sobre la princesa Leia, por ejemplo), pero también podrían tener sentido esas historias en la que se nos narraran tramas relacionadas con el 'Rogue Squadron' y sus míticos X-Wing, los 'Knights of the Old Republic' —ambos con sus entregas propias en forma de videojuego—.

Parece claro que en Disney tienen opciones más que sobradas para seguir atrayendo al público al cine, pero estamos seguros de que muchos de vosotros tendréis sugerencias para esos futuros spin-offs. ¿Cuáles creéis que llegarán u os gustaría que llegaran? Tanto si lo hacen como si no, ya sabéis: que la fuerza os acompañe.

