'Solo: A Star Wars Story': increíble tráiler lleno de acción donde finalmente conocemos al villano

A menos de dos meses de su estreno y 'Solo: A Star Wars Story' estrena su segundo tráiler, donde nos empezamos a adentrar en la estética de la película y nos deja ver un poco más la trama, que hasta el momento es uno de los más grandes misterios de esta película, por lo que existen todo tipo de teorías y apuestas.

Para quienes no quieren spoilers y desean llegar a la sala del cine sin saber absolutamente nada, lo mejor es que dejen de leer a partir de ahora, ya que este tráiler nos deja ver quien será el villano (¿o villanos?) y por dónde podría ir la historia al tener el nombre de una famosa banda que sólo los más fans de Star Wars sabrán reconocer.

El tráiler nos da una mirada de la historia donde finalmente podemos ver que habrá dos villanos. Uno de ellos es Enfys Nest, que aparece al inicio del tráiler, y que según una descripción es: "una merodeadora extremadamente peligrosa, que ha forjado rápidamente su infame reputación junto a su banda de piratas, los Cloud Riders".

And this confirms Enfys Nest is a female character! #SoloAStarWarsStory pic.twitter.com/x1v4KM4vIo