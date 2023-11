Marvel reformula su futuro: asoma el reparto de 'Fantastic Four' y se reformulan los responsables de los futuros 'Vengadores'

Tal y como contábamos ayer, Marvel sabe muy bien qué se juega con los nuevos pasos del MCU. Pero tiene bastante en cartera: X-Men, Fantastic Four y las nuevas iteraciones de los Vengadores. Aunque a los mutantes los veremos en 2024 gracias a 'Deadpool 3', con una película que se espera que esté plenamente inmersa en ese microcosmos, de las otros dos patas de este banco -aunque no están previstas hasta (como mínimo) 2025- vamos sabiendo más detalles.

Por ejemplo, desde ayer medios de contrastada fiabilidad como Variety apuestan por Pedro Pascal como próximo Reed Richards, líder de los Cuatro Fantásticos. El atareadísimo protagonista de 'The Mandalorian' o 'The Last of Us' encabezará el reparto de esta película que dirigirá Matt Shakman ('Wandavision') y cuyo estreno está previsto para el 2 de mayo de 2025.

Los Cuatro Fantásticos son otra de esas propiedades Marvel cuyos derechos estaban dispersos fuera de la casa madre. Como los X-Men y la cosmogonía mutante, eran propiedad de Fox, pero Disney recuperó los derechos al comprar a la compañía. Pero no es el único actor que ya suena vinculado a la producción. El resto de los héroes estarían interpretados, según estas mismas fuentes, por Vanessa Kirby como la Chica Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como La Cosa.

Finalmente, el rumor más jugoso relacionado con la película (del que da cuenta The InSneider, acreditando a la misma fuente que filtró la participación de Pedro Pascal) es el de la presencia de Javier Bardem para dar vida a Galactus. Sería un papel comparable al que hizo Josh Brolin con Thanos (principalmente voz, pero también algo de captura de movimientos), y no es el primer español relacionado con el Devorador de Mundos: al parecer, tammbién Antonio Banderas fue considerado para el papel.

Malas noticias para los Vengadores

Mientras tanto, Destin Daniel Cretton, director previsto para 'Avengers: The Kang Dynasty' y que ya había hecho 'Shang-Chi' para Marvel, se cae del cargo. La película, después de su último retraso, tiene estreno previsto el 1 de mayo de 2026, y sería sucedida por 'Avengers: Secret Wars' un año después, al estilo de lo que ya se hizo para cerrar la Fase 3 en 'Infinity War' y 'Endgame'.

¿Podría ser este el principio de una reformulación de los Vengadores ahora que parece estar más o menos claro que Jonathan Majors no va a encarnar a Kang para enfrentarse a ellos después de sus cada vez más enrevesados conflictos legales? Galactus, por ejemplo, sería un rival de la envergadura del propio Kang. La salida de Cretton de 'The Kang Dinasty' no implica su salida de Marvel (sigue adjudicado a la secuela de 'Shang-Chi' y a la serie de 'Wonder Man'), lo que refuerza esta idea de que 'The Kang Dinasty', simplemente, va a convertirse en otra cosa.

