Los creadores de 'Juego de Tronos' tienen nuevo proyecto: un drama distópico para HBO

David Benioff y D.B. Weiss ya tienen una nueva serie entre manos. La HBO ha anunciado esta madrugada que los creadores de 'Juego de Tronos' van a crear una nueva serie para la cadena, la cual se llamará 'Confederate'. No esperes dragones ni espadas en ella, aunque sí unos tintes de fantasía por ser un drama distópico.

'Confederate' nos presentará una realidad alternativa dentro de la Guerra de Secesión estadounidense. Narra los eventos de un tercer conflicto entre el norte y el sur en una norteamérica donde los estados sureños se han separado con éxito, dando lugar a una nación en la que la esclavitud sigue siendo legal y se ha convertido en una institución moderna.

"La historia seguirá los pasos de un amplio repertorio de personajes a ambos lados de la zona desmilitarizada Mason-Dixon", explican en el comunicado de la HBO. Habrá todo tipo de personajes, desde combatientes por la libertad hasta cazadores de esclavos, pasando por políticos, abolicionistas, periodistas, ejecutivos de un conglomerado esclavista o las familias de quienes han sido esclavizados.

Desde la HBO se han mostrado entusiasmados por poder seguir estrechando sus lazos con ambos creadores. Mientras, Benioff y Weiss aseguran que llevan años dándole forma a este proyecto, y le echan flores a HBO diciendo que su experiencia con 'Juego de Tronos' les ha convencido de que son la mejor cadena para desarrollar este tipo de grandes proyectos.

"No habrá dragones ni White Walkers en esta serie, pero estamos creando un mundo", aseguran Benioff y Weiss. Para ello contarán con la ayuda de Nichelle y Malcolm Spellman como co-escritores y co-productores ejecutivos, conocidos por sus trabajos en 'The Good Wife' y 'Empire' respectivamente.

La distopía sigue pisando fuerte

Tras el éxito cosechado por series como 'The Man in the High Castle' y 'The Handmaid’s Tale', parece que HBO no quiere quedarse sin una serie distópica en su parrilla. Por delante tendrán la labor hacer que al resto del mundo le interese un tema como la guerra civíl estadounidense, que ya hemos podido ver hasta la saciedad en numerosas series y películas.

Para ello contarán con Benioff y Weiss, que nos asegurarán ser capaces de crear una trama que pueda seguir de cerca y con buen ritmo un buen elenco de personajes principales a lo 'Juego de Tronos'. Por cierto, que ambos han sido fuertemente criticados por su tratamiento de la gente de color en esta serie, por lo que tendrán una oportunida de resarcirse.

Sea como fuere, la producción de 'Confederate' comenzará tras emitirse la octava y última temporada de 'Juego de Tronos', que recordamos que tendrá únicamente seis capítulos, por lo que posiblemente no tengamos noticias de ella hasta 2019. La noticia también descarta de alguna manera que Benioff y Weiss vayan a participar en alguno de los varios spin-offs de Juego de Tronos en los que trabaja HBO, que según el propio George R.R. Martin son todo precuelas.

