'Joker 2' ha costado más de 200 millones de dólares. Muchos críticos no se explican dónde ha ido a parar el dinero

Después de los primeros cálculos aproximados, ya se pueden certificar las cifras y queda claro que 'Joker: Folie á Deux' ha terminado su primer fin de semana muy por debajo de las expectativas. 37'8 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos y 77 en mercados internacionales (otra de las grandes anomalías de esta película, ya que son cifras que suelen ir más o menos a la par), lo que suma 114,8 millones de recaudación global, muy por debajo de los 200 aproximadamente que ha costado, sin contar con el gasto en promoción y marketing.

Esos 200 millones, que yo los vea. Desde el primer momento, una de las críticas más extendidas a la película, más allá de su adscripción al género musical o el cambio de tono con respecto a la primera película, estuvo en la notoria falta de lujo visual que se espera en una película que ha costado 200 millones de dólares, que no lo olvidemos, es lo que suele tener de presupuesto una superproducción superheroica de Marvel de la envergadura de una 'Endgame', por ejemplo. Ese dinero, en 'Joker: Folie á Deux', no aparece por ninguna parte.

Una cuarta parte de presupuesto. Esta escalada presupuestaria resulta aún más llamativa si se la compara con lo que costó la primera película: 55 millones de dólares. Es decir, una película extremadamente barata de producir, lo que tiene toda la lógica, ya que no contaba con aparatosas secuencias de acción con persecuciones o trucajes complejos como los que se pueden encontrar en una película de superhéroes al uso. Lo singular de este caso es que en la secuela sucede exactamente lo mismo.

Una explosión. Esa es toda la acción que veremos en 'Joker: Folie á Deux', planificada y rodada, además, de un modo especialmente económico, quizás para no poner el acento en un ingrediente que, desde luego, no es lo que caracteriza a esta apuesta de Warner. Descartada la acción, cabe preguntarse... ¿tan caros son, entonces, los números musicales? Costosos de planificar, sin duda, y con algún que otro escenario espectacular, pero sin pretensión realista, lo que también abarata los costes. Para entendernos: hay escenarios de ambición comparables a un musical de alto presupuesto de Broadway, pero no un número en Times Square con cientos de bailarines y figurantes que paralizan la calle real. Es muy posible que podamos ver números musicales de mayor coste en 'Wicked', por ejemplo.

Los sueldazos. Se habla también de que los sueldos de las estrellas pueden haber tenido que ver con esta catapulta presupuestaria. Algo de eso hay, pero no justifica 200 millones: sin duda Todd Phillips habrá visto aumentado su sueldo; Joaquin Phoenix ha pasado de unos rumoreados 4,5 millones de dólares a 20 millones. Para Lady Gaga se ha hablado de que cobró 12 millones de dólares. Sin duda, cantidades elevadas, pero dentro de lo habitual para estrellas de esa categoría.

Loco, loco cambio de género. Hay una posibilidad que también considera el Hollywood Reporter en su artículo, y es que Phillips venía de hacer comedia, y para la primera 'Joker' se le dio un presupuesto propio de ese género (incluso bastante generoso, posiblemente por la presencia de una estrella ajena al mismo). Para la secuela, ese presupuesto se ha acercado más a lo que siempre ha sido 'Joker': una película que, nominalmente, pertenece a la factoría DC de productos superheroicos (aunque luego la película se encargue de desafiar ese encasillamiento). Phillips puede despreocuparse de que la secuela pueda ser considerada una película de DC, posiblemente a James Gunn, ahora, tampoco le interesa esa asociación.

