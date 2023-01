En un inesperado movimiento, Warner y Amazon acuerdan que ‘The Last of Us’ podrá verse gratis en Prime Video Francia

HBO Max y Prime Video son plataformas de streaming competidoras, pero eso no significa que no puedan unir fuerzas en ciertos proyectos. A finales del año pasado nos enterábamos que Warner coproducirá animación DC con Amazon. Ahora, en un movimiento inaudito, las compañías han acordado que ‘The Last of Us’ estará disponible gratuitamente para todos los usuarios de Prime Video en Francia.

La llegada de la esperada serie de HBO Max a Prime Video es parte de un acuerdo más grande entre estos gigantes del entretenimiento. Se trata de una forma de celebrar el lanzamiento de un Pase Warner, una suscripción adicional que podrán pagar los usuarios de Prime Video para acceder a todos los contenidos de HBO Max. Tanto los clásicos del servicio como los nuevos estrenos estarán disponibles.

Warner y Amazon unen fuerzas en Francia

En un comunicado de prensa, que recoge Hollywood Reporter, las compañías detallan que el Pase Warner estará disponible a partir de marzo y que incluirá las nuevas temporadas de 'Succession', 'Perry Mason', 'The Gilded Age', 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', 'Barry', 'Somebody Somewhere', así como nuevas series.

Como decimos, los contenidos clásicos de la plataforma también estarán disponibles. Estos incluyen 'Game of Thrones', 'The Sopranos', 'Sex and The City', 'The Wire', 'Veep' y 'Chernobyl'. El pase también llegará con acceso a 12 canales de televisión en directo como Warner Tv, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network o CNN.

Si bien el Pase Warner tendrá un costo que todavía no ha sido revelado, los usuarios de Prime Video en Francia no tendrán que pagar un adicional para ver ‘The Last of Us’. De hecho, tampoco tendrán que esperar demasiado para disfrutar de la serie. Esta estará disponible el día después de su estreno en Estados Unidos, es decir, el lunes 16 enero.

Cabe señalar que HBO Max todavía no ha llegado a Francia, por lo que este movimiento de Warner es una interesante alternativa para que sus contenidos estén disponibles en el país. La compañía, sin embargo, mantiene sus intenciones de lanzar el servicio combinado resultante de la fusión entre HBO Max y Discovery+ en el futuro en el país.

En cuanto al despliegue de esta posibilidad a otros países, todavía no hay información. Pero algo queda claro. Warner y Amazon, pese a ser competencia, siguen fortaleciendo sus lazos. Con el tiempo sabremos si llegan a un nuevo acuerdo que beneficie a otros usuario europeos.

Imágenes: Warner

